Что посмотреть в Вологодской области

Туристы с удовольствием едут в Вологодскую область, о чем свидетельствуют данные Росстата. В 2024 году регион посетили 1,4 млн гостей, что на 50 тысяч больше, чем годом ранее. В 2025 году интерес к Вологодчине продолжает набирать обороты: за семь месяцев 2025 года турпоток составил 0,9 млн туристов. О том, почему туристы выбирают Вологодчину, «ФедералПресс» рассказали власти региона.

Основные точки притяжения для туристов

– Ансамбль Вологодского Кремля.

Вологодский кремль начали строить по указу Ивана Грозного. Это должна была быть мощная крепость. До наших дней от первоначального кремля сохранился лишь Софийский собор — первое каменное здание в городе.

– Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Обитель была основана Кириллом Белозерским в 1397 году на берегу Сиверского озера. Через него пролегали торговые пути к Белому морю, поэтому со временем он стал экономическим центром. В Смутное время монастырь отбил несколько нападений польско-литовских войск, и во второй половине XVII века превратился в мощную крепость. Ее строения дошли до наших дней.

– Ферапонтов монастырь с музеем фресок Дионисия.

Ферапонтов монастырь, основанный в 1398 году, выпронялна роль культурно-просветительского центра. Здесь трудились знаменитые древнерусские книгописцы, отсюда вышел епископ Пермский и Вологодский Филофей, но главная достопримечательность монастыря – это, конечно, фрески одного из важнейших художников Древней Руси Дионисия, сохранившиеся в первозданном виде в храме Рождества Богородицы

– Музей кружева.

– Архитектурно-этнографический музей «Семенково».

Комплекс памятников деревянного зодчества и национальной культуры русского Севера, расположенный всего в 12 км от Вологды. Постройки были привезены из разных районов области, в том числе Нюксенского, Тарногского и Тотемского.

– В зимний период – Вотчина Деда Мороза и Почта Зимнего волшебника.

Что ждет туристов в Вологодской области в 2026 году

В Вологде в детском парке на площади Революции после реконструкции появятся чайный домик с кафе.

Новое колесо обозрения установят в парке Ветеранов в Вологде к началу летнего сезона 2026 года.

В Вологде и Череповце в 2026 году спустят на воду два прогулочных судна. Сейчас формируется необходимая инфраструктура – понтонные причалы и береговые зарядные станции.

Новый визит-центр в Кириллове станет настоящими «входными воротами» на территорию национального парка в 2026 году. Здесь появится мультимедийный музей и эколого-просветительский центр для детей. Постоянная экспозиция начнёт работу в августе 2026 года. Она будет посвящена истории формирования ландшафтов кирилловской земли. На первом этаже создадут приветственную зону, которая будет представлять туристические маршруты и объекты всего региона.

Где и какие места для размещения туристов появятся в регионе