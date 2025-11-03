Монастыри, кружево и дом Деда Мороза: что посмотреть в Вологодской области
Туристы с удовольствием едут в Вологодскую область, о чем свидетельствуют данные Росстата. В 2024 году регион посетили 1,4 млн гостей, что на 50 тысяч больше, чем годом ранее. В 2025 году интерес к Вологодчине продолжает набирать обороты: за семь месяцев 2025 года турпоток составил 0,9 млн туристов. О том, почему туристы выбирают Вологодчину, «ФедералПресс» рассказали власти региона.
Основные точки притяжения для туристов
– Ансамбль Вологодского Кремля.
Вологодский кремль начали строить по указу Ивана Грозного. Это должна была быть мощная крепость. До наших дней от первоначального кремля сохранился лишь Софийский собор — первое каменное здание в городе.
– Кирилло-Белозерский музей-заповедник.
Обитель была основана Кириллом Белозерским в 1397 году на берегу Сиверского озера. Через него пролегали торговые пути к Белому морю, поэтому со временем он стал экономическим центром. В Смутное время монастырь отбил несколько нападений польско-литовских войск, и во второй половине XVII века превратился в мощную крепость. Ее строения дошли до наших дней.
– Ферапонтов монастырь с музеем фресок Дионисия.
Ферапонтов монастырь, основанный в 1398 году, выпронялна роль культурно-просветительского центра. Здесь трудились знаменитые древнерусские книгописцы, отсюда вышел епископ Пермский и Вологодский Филофей, но главная достопримечательность монастыря – это, конечно, фрески одного из важнейших художников Древней Руси Дионисия, сохранившиеся в первозданном виде в храме Рождества Богородицы
– Музей кружева.
– Архитектурно-этнографический музей «Семенково».
Комплекс памятников деревянного зодчества и национальной культуры русского Севера, расположенный всего в 12 км от Вологды. Постройки были привезены из разных районов области, в том числе Нюксенского, Тарногского и Тотемского.
– В зимний период – Вотчина Деда Мороза и Почта Зимнего волшебника.
Что ждет туристов в Вологодской области в 2026 году
- В Вологде в детском парке на площади Революции после реконструкции появятся чайный домик с кафе.
- Новое колесо обозрения установят в парке Ветеранов в Вологде к началу летнего сезона 2026 года.
- В Вологде и Череповце в 2026 году спустят на воду два прогулочных судна. Сейчас формируется необходимая инфраструктура – понтонные причалы и береговые зарядные станции.
- Новый визит-центр в Кириллове станет настоящими «входными воротами» на территорию национального парка в 2026 году. Здесь появится мультимедийный музей и эколого-просветительский центр для детей. Постоянная экспозиция начнёт работу в августе 2026 года. Она будет посвящена истории формирования ландшафтов кирилловской земли. На первом этаже создадут приветственную зону, которая будет представлять туристические маршруты и объекты всего региона.
Где и какие места для размещения туристов появятся в регионе
- В Кирилловском округе, построят три новых глэмпинга: «Мыс городецкий», «Лес и река», «Северная История».
- В Кирилловском округе создают гостиничный комплекс «Усадьба Сиверская». Проводится реконструкция недействующей базы отдыха, расположенной на берегу Сиверского озера. Здесь появится два гостиничных корпуса для размещения порядка 60 гостей.
- Расширят номерной фонд базы отдыха «Экотель» в Кирилловском округе и мотеля «Вираж» в Вологодском округе.
- В Грязовецком округе планируется открытие гостиничного комплекса «Южные ворота Вологодчины».
- В Череповце откроется дорожный отель и новый гостиничный комплекс на Советском проспекте.