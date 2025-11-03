Отдыхающие не смогут плавать на матрасах в море
В МЧС решили усилить безопасность людей на пляжах, переправах и стоянках маломерных судов, подготовив новый единый стандарт. Проект приказа опубликован на сайте нормативных документов и сейчас проходит общественное обсуждение. Документ изучила «Парламентская газета».
Меры предосторожности
Президент Владимир Путин подписал закон о безопасности на воде 3 марта. Согласно документу, он начал действовать с 1 сентября 2025 года. А теперь специалисты МЧС разработали единые правила обеспечения безопасности на водных объектах.
Они в основном повторяют привычные рекомендации МЧС:
- плавать исключительно в специально оборудованных и разрешенных местах, где есть спасатели и установлены предупреждающие знаки,
- избегать купания в состоянии алкогольного опьянения, сразу после еды, при плохом самочувствии или высокой температуре тела,
- следить за детьми и не оставлять их без присмотра взрослых,
- заходить в воду постепенно, чтобы организм мог адаптироваться к ее температуре.
Правила запрещают:
- нырять в незнакомых местах,
- заплывать за буйки,
- подплывать к судам,
- использовать надувные средства, в том числе матрасы и шины,
- подавать ложные сигналы тревоги.
Мосты безопасности
Приказ МЧС имеет ключевое значение для повышения безопасности на воде. Он призван объединить, систематизировать и распространить обязательные требования на объекты, которые могли находиться в «серой зоне» регулирования, отметил зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Документ обеспечивает практическое исполнение недавно принятого базового закона о безопасности на водных объектах, вводя в действие его нормы и делая их юридически обязательными для исполнения.
«Новый приказ заменяет три действующих и сводит воедино все требования к пляжам, базам для стоянок маломерных судов и переправам, в том числе ледовым, а также наплавным мостам. Такая систематизация упрощает работу контролирующих органов и облегчает понимание правил владельцами объектов», — считает депутат.
Среди новшеств он назвал распространение требований на наплавные мосты во внутренних водах, не включенных в перечень внутренних водных путей России. Ведь некоторые частные переправы и места массового купания находятся именно на таких «неклассифицированных» водоемах, пояснил парламентарий.
По мнению Выборного, появление обязательных требований для баз стоянок маломерных судов, ледовых и наплавных переправ позволит снизить риск несчастных случаев там, где раньше строгого регулирования не было. А сам приказ станет эффективным инструментом для наведения порядка и создания единых высоких стандартов безопасности на всех российских водоемах независимо от их официального статуса.