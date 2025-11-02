В Сочи из-за аномального тепла туристы продолжают купаться в море

Аномально теплая погода для начала ноября установилась в Сочи. Температура воздуха держится на несколько градусов выше климатической нормы, а вода в море прогрелась, поэтому отдыхающие продолжают купаться, несмотря на закрытые пляжи.

На городских пляжах полно отдыхающих, а термометры показывают до +25°C на солнце. Температура морской воды держится на комфортных +21°C, что не оставляет шансов осенней прохладе. Несмотря на запрещающие таблички и отсутствие спасателей, горожане и туристы активно купаются, в том числе с детьми.

Теплая погода наблюдается из-за того, что над Атлантикой сейчас происходит активная циклоническая деятельность. В результате этого над европейской частью России формируются потоки воздуха, приносящие тепло с запада и юго-запада. Благодаря такому распределению атмосферных масс температура воздуха оказывается выше климатической нормы. Те же самые процессы способствуют и формированию комфортной, по-летнему теплой погоды на черноморском побережье, где тоже ощущается влияние этих воздушных потоков.

"Раньше ноябрь считался мертвым сезоном. Но многим туристам межсезонье нравится больше - без толп отдыхающих и жары. Теперь на берегу моря можно с комфортом почитать книги, послушать музыку, покидать гальку в воду или просто ничего не делать, наслаждаясь морским воздухом и окружающей природой", - отметила председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.

В ближайшее время на курорте откроют около 30 зимних пляжей. Их можно будет узнать по специальным золотистым флагам. По опыту прошлых лет такой вид отдыха у моря пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей.