Маршрут выходного дня: Ясная Поляна, музей-усадьба Толстого

Ясная Поляна – это, пожалуй, одна из самых известных усадеб России. Ведь именно здесь родился и прожил много лет один из величайших в России и мире писателей – Лев Николаевич Толстой. Здесь же находится его могила. Музей-усадьба Ясная Поляна носит статус Государственного мемориального и природного заповедника. Здесь не только интересно посетить дом Толстого, увидеть дом Волконского и другие постройки, но и приятно погулять по парку и роще, посмотреть на яблоневые сады. Представляем вашему вниманию путеводитель по музею-усадьбе Ясная Поляна.

Ясная Поляна

Долгое время считалось, что впервые деревня Ясная Поляна упоминается в 1652 году. На данный момент известно, что она фигурирует и в более ранних документах 1638 года. В 1763 году часть Ясной Поляны купил князь Сергей Фёдорович Волконский, прадед Льва Толстого. Усадьбу унаследовал его сын, Николай Сергеевич Волконский, который в дополнение приобрёл другие части Ясной Поляны и создал крупное имение. В усадьбе появились живописные парки и сады, пруды, большой барский дом и два флигеля. Пока шло строительство, князь с дочерью проживали в доме, который позднее стали называть домом Волконского. После смерти отца Мария Николаевна вышла замуж за Николая Ильича Толстого. Николай Ильич достроил большой дом, где семья и поселилась в 1824 году. 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне родился Лев Николаевич Толстой.

В 1921 году имение Льва Толстого было объявлено национальным культурным достоянием и получило статус музея-заповедника.

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Ясная Поляна 180 км пути по Симферопольскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Серпухова, Тулы, Подольска. Ещё одно родовое имение Толстых – Никольское-Вяземское. Оно также находится в Тульской области, но уже фактически на границе с Орловской областью.

Прешпект и Большой пруд

Вход на территорию усадьбы вы легко узнаете. Он находится у двух белых башенок с зелёной крышей. Слева сразу после входа вы увидите Большой пруд с живописными берегами. От башенок начинается берёзовая аллея, получившая название Прешпект. Она и приведёт вас к дому Л. Н. Толстого. Прешпект упоминается во многих произведениях писателя, в том числе в романе «Война и мир».

Нижний парк

Справа от Прешпекта находится пейзажный Нижний парк, максимально приближённый к естественному ландшафту: деревья высажены на месте нескольких оврагов. Ещё по распоряжению Николая Волконского здесь был создан каскад из трёх прудов. В Нижнем парке любила гулять мать Льва Толстого Мария Волконская. В память о матери писатель восстановил на краю парка беседку-вышку, с которой можно было смотреть на дорогу.

Если подняться от прудов наверх, вы увидите теплицу. Раньше на её месте находилась оранжерея для экзотических растений, построенная Николаем Волконским.

Дом Толстого

Некоторое время Лев Николаевич Толстой прожил в Казани, а в 1847 году вернулся в доставшуюся ему по наследству Ясную Поляну. В 1851 году он отправился на военную службу на Кавказ. В эти года большой яснополянский дом был продан и перевезён в село Долгое. Толстой вернулся в имение в конце 1850-х. Он поселился в одном из флигелей, ставшем со временем домом для него и его семьи, где он прожил более 50 лет. За это время строение обросло несколькими пристройками, в том числе террасой с резными балясинами. Именно этот дом сейчас и известен, как дом Л. Н. Толстого. Посетить мемориальный дом писателя можно вместе с экскурсией.

На месте большого яснополянского дома остался лишь камень из фундамента, на котором выбита надпись: «Здесь стоял дом, в котором родился Л. Н. Толстой».

Яблоневые сады и пасека

Яблоневый сад был в Ясной Поляне ещё при Николае Волконском, но при Льве Николаевиче Толстом площадь садов увеличилась с 10 до 40 гектаров. Здесь и сейчас растут более 30 различных сортов яблок. В Красном саду находится пасека: пчеловодством писатель увлекся в 1863 году.

Флигель Кузминских

Прогуливаясь от дома Толстого вдоль Красного сада, вы увидите по левой стороне флигель. С 1859 по 1862 год в нём находилась бесплатная школа для крестьянских детей. Когда школа закрылась, во флигеле останавливались гости. Часто летом здесь жила младшая сестра Софьи Толстой, Татьяна Кузминская. В честь неё здание и получило такое название.

Пройдите дальше вдоль Красного сада, потом поверните направо, а дальше на развилке трёх лесных дорог - налево. Эта дорожка ведёт к могиле Льва Толстого – зелёному холмику в лесу Старый Заказ. Старший брат писателя, Николай, в детстве придумал легенду о том, что здесь на краю оврага закопана зелёная палочка, на которой написано, как сделать всех людей счастливыми, избавить мир от болезней и неприятностей. Лев Николаевич просил похоронить его именно в этом месте.

За то время, когда Лев Толстой был хозяином Ясной Поляны, здесь посадили 180 гектаров леса. Вернитесь к развилке трёх дорог. Правая приведёт вас к лесу Чепыж. В 1890-х годах Софья Толстая высадила за Чепыжом лес Елочки. Лев Толстой часто приходил сюда писать, а в 1907 году здесь появилась любимая скамейка писателя.

Дом Волконского

Самое старое каменное здание в Ясной Поляне - дом Волконского. Предположительно, именно здесь жил дед Льва Толстого во время строительства большого дома и флигелей. Позднее в этом здании располагались различные мастерские. Точная дата его постройки неизвестна. Но, вероятно, возведено оно было не князем Волконским, а ещё раньше.

Конюшня

Параллельно дому Волконского стоит конюшня, где и сейчас живут лошади.

Рига, житня, кучерская изба

Если стоять спиной к конюшне, слева от дома Волконского вы увидите бревенчатый дом с соломенной крышей: во времена Толстого в нём ночевали кучера. Дальше вдоль дороги расположены деревянные житня и рига.

На территории музея-усадьбы есть небольшое кафе. По дороге от автомобильной парковки к усадьбе есть торговые палатки, где продают тульские пряники и различные сувениры.

Территория Ясной Поляны поистине огромна, и гулять здесь можно весь день.