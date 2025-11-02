Во сколько обойдется встретить Новый год в Подмосковье

До нового, 2026 года осталось меньше двух месяцев. Редакция «ТурДома» решила проверить, какую сумму нужно иметь, чтобы встретить его в подмосковном отеле. Если надо, чтобы все было как на курорте, то есть с бассейном, анимацией, выбором ресторанов, то придется раскошелиться.

Три ночи в давно известном многим «Фореста Фестиваль Парке» 4* (он к югу от Подольска. – Ред.), с 30 декабря по 2 января, обойдутся минимум в 134 тыс. руб. на двоих. Это с полным пансионом, напитками и новогодним банкетом. Парк-отель «Воздвиженское» в Серпухове на те же даты просит от 144 тыс. в стандартном номере 16 кв. м с учетом пока еще действующей скидки за раннее бронирование. За супериор, площадь которого всего на 2 м больше, придется заплатить уже 164 тыс. Правда, в эту цену входит не просто застолье в новогоднюю ночь, а «погружение в захватывающий мир, где оживают сказочные герои и сверкают волшебные огни». Судя по картинкам, авторы вдохновились историей про Буратино.

Если бюджет позволяет, то можно рассмотреть Les Art Resort в Рузском округе (это за Кубинкой. – Ред.). Новогодний заезд на эти же 3 ночи стоит от 225 тыс. руб. Туристам на сайте уверенно объясняют, почему так: «самый полный среди отелей Подмосковья пакет услуг». В подтверждение приводится перечень из 18 опций. Среди них – all inclusive и нечастая для Московской области возможность искупаться зимой в подогреваемом бассейне под открытым небом. Кроме того, внимание привлек концерт Любови Успенской.

Впрочем, похожее предложение мы нашли у подмосковного комплекса «Пересвет» на северо-востоке области. Гостей тут будет развлекать группа «Комбинация», бассейн с выходом на улицу тоже есть, хоть и небольшой. Что касается цены, то отель предлагает приехать не на 3, а на 4 ночи – с 30 декабря 2025 по 3 января 2026 года – и заплатить за это от 198 тыс. руб. в «Экоотеле». На весь период проживания входит полный пансион, а вот алкоголь включен только в новогодний банкет.

Если из развлечений вам достаточно возможности пожарить шашлык и посидеть в банном чане с шишками, то можно посмотреть варианты у многочисленных глэмпингов. А-фрейм (треугольный домик. – Ред.) в загородном клубе «Барин» на 3 ночи обойдется в 100 тыс. руб., включая плов у костра с глинтвейном в новогоднюю. Баня и ресторан, естественно, оплачиваются отдельно.

Альтернативой может стать и отдых в Турции – он обойдется в сопоставимые суммы. Например, если лететь на 3 ночи, то тур в Dobedan Beach Resort Comfort 5* будет стоить 135 тыс. руб., а на 6 – 222 тыс.

