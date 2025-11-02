Посошок, Тюрьма и Шелудивое: составлен рейтинг необычных названий водоемов

Озера Посошок, Сладкое и Тюрьма, а также болота Ад, Вежливое и Шелудивое вошли в число водных объектов России с необычными названиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

В Алтайском крае зарегистрированы озера Душное, Гнилое, Тухлое, Жирное, Сопляково, Тупица, а также болота Ад и Шелудивое. В Архангельской области – озера Туфля, Ябедник и болото Шляпа. В Волгоградской – озера Вонючее и Тюрьма, в Вологодской – Горшок и Тараканник, в Курской – болото Могильное и озеро Сладкое, в Пензенской – озеро Винное. В Амурской области – озера Бешеное, Лохматое, Могила и Штаны.

Среди других странных названий – болота Вежливое, Дикой-Ты, Чертово и озеро Сухая Яма в Пермском крае, а также озера Нога, Усатое и Ходячее в Приморском крае. В Псковской области есть болото с названием Белые Лужи, Песий Мох и озера Посошок и Тухлое. В Тверской области есть такие болота, как Катин Мох и Питерское, а также озера Балтика и Гитара. В Ульяновской – озера Вшивое и Мочилище. В Челябинской – озера Беленькое и Желтенькое, а также болото Большое Сладкое. В республике Саха (Якутия) – озера Краденое, Яйцо и Компакт.

Представители Росреестра отметили, что при выборе названий географических объектов важными факторами являются особенности самого объекта и местности, где он расположен.