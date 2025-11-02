Сбежать от осенней хандры за город: турбазы и глэмпинги Ямала на любой вкус

Ямал предлагает уникальные возможности для осеннего отдыха вдали от городской суеты. Несмотря на суровый климат, округ активно развивает туристическую инфраструктуру, предлагая гостям комфортные турбазы и современные глэмпинги. Осень на Ямале — это уникальная возможность увидеть северное сияние, которое начинает появляться уже в конце августа. Многие туристические точки специально оборудованы для комфортного наблюдения за этим природным явлением. Также осенний период благоприятен для рыбалки и охоты, что привлекает соответствующую категорию туристов. Здесь можно насладиться первозданной северной природой, увидеть северное сияние и испытать настоящее приключение за Полярным кругом. Об том, где набраться сил вблизи с природой, читайте в материале URA.RU.

Турбаза «Лазурный берег»

Турбаза «Лазурный берег» в Салехарде заслуженно считается одной из самых популярных баз отдыха ЯНАО. Инфраструктура объекта продумана до мелочей: гостевые дома обеспечивают комфортное размещение для семей и компаний друзей. Утепленные беседки с грилем позволяют проводить время на свежем воздухе даже в прохладную осеннюю погоду. Особая гордость турбазы — это бани, где можно согреться после прогулок по осеннему лесу. Уютная благоустроенная территория создает атмосферу домашнего тепла вдали от дома. Гости приезжают сюда ради возможности отдохнуть на природе с максимальным комфортом, порыбачить и провести семейные праздники в необычной обстановке.

Глэмпинг «Ямал Парк»

В 12 километрах от Салехарда расположился современный глэмпинг «Ямал Парк», предлагающий уникальный формат размещения в купольных сферах. Эти футуристические конструкции оборудованы для круглогодичного использования, что делает их идеальным выбором для осеннего отдыха. Прозрачные купола позволяют наблюдать за северным сиянием, не выходя из теплого помещения. Глэмпинг привлекает туристов возможностью насладиться северными красотами, не жертвуя при этом городским комфортом. Современное оснащение сфер включает отопление, удобные кровати и все необходимые удобства. Это идеальное место для тех, кто хочет прикоснуться к суровой северной природе, оставаясь в тепле и уюте.

Глэмпинг «Северное Сияние»

Глэмпинг расположился в черте города Губкинский на берегу живописной реки Пяку-Пур. Территория оформлена в популярном скандинавском стиле, что создает особую атмосферу северного уюта. Три домика а-фрейм представляют собой современное решение для комфортного отдыха на природе. Каждый домик оснащен «умной» колонкой, проектором, высокоскоростным Wi-Fi, гигиеническими принадлежностями, бытовой техникой и посудой. На территории работают бани и банный чан, которые можно забронировать отдельно. Гости приезжают сюда ради северных пейзажей и возможности увидеть северное сияние в комфортных условиях. Мангальные зоны позволяют организовать приятный вечер на свежем воздухе, наслаждаясь красотой осенней природы Ямала.

Эко-комплекс «VЕКША»

Глэмпинг «Veksha» в Муравленко представляет собой гармоничное сочетание живописной природы, современного комфорта и высоких стандартов обслуживания. Это популярное направление для любителей необычного отдыха, которое сохранило душевность традиционной турбазы, добавив при этом все преимущества современного глэмпинга. Главное преимущество комплекса — русская баня с травяной парной на дровах и теплой купелью. Уютный дом со всеми удобствами включает комнату отдыха и спальню с панорамными окнами, откуда открывается потрясающий вид на живописную тайгу и озеро. Игровая комната с приставкой и Wi-Fi обеспечит развлечения в непогоду. Облагороженная территория с подсветкой и иллюминациями создает особую атмосферу в темное время суток, а современная зона барбекю идеально подходит для осенних вечеров. Останавливаясь в эко-комплексе «VЕКША», гостей ждет погружение в целебное спокойствие природы.

Рыболовно-охотничья база «Хон-Юс»

Близ села Аксарка Приуральского района расположилась рыболовно-охотничья база «Хон-Юс». База находится вдали от цивилизации среди первозданной сибирской природы, неподалеку от великой реки Обь. Это место не для тех, кто жаждет комфорта и широкого диапазона возможностей для досуга. Условия проживания здесь близки к экстремальным: размещение производится в доме без особых удобств или традиционном чуме. Электричество подается всего несколько часов в сутки. Однако настоящие любители охоты и рыбалки оценят профессиональные егерские услуги, необходимое рыболовное и охотничье снаряжение, моторные лодки. На территории есть баня, где можно согреться после целого дня на природе.

Туристическая база «Варчаты»

Туристическая база «Варчаты» расположена на территории Шурышкарского района ЯНАО в 150 километрах от Салехарда на берегу живописного озера Войкальский Сор. Это идеальное место для тех, кто хочет убежать от городской суеты и насладиться тихой рыбалкой и охотой в окружении нетронутой природы. Проживание предусмотрено в одном из комфортабельных деревянных коттеджей. На территории работает баня. Для успешной охоты и рыбалки гостям предоставляется качественное егерское сопровождение. Все добытые трофеи здесь помогут приготовить и обработать. Для экскурсий по экологическим маршрутам доступны услуги опытного гида, который познакомит с особенностями местной флоры и фауны.

Глэмпинг «Арктический»

Глэмпинг на базе EcotourNDM в Надымском районе предлагает круглогодичный отдых в купольном доме на берегу озера недалеко от Надыма. Проект открылся в 2021 году, победив в муниципальном конкурсе субсидий. Шатер с домашней обстановкой, мангальная зона и природные красоты создают идеальные условия для спокойного отдыха вдали от городской суеты.