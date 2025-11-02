Назван приоритетный вид отдыха на ноябрьские праздники

Культурные развлечения, гастрономия, цифровой детокс, отдых на природе и "сонный" туризм стали приоритетными видами досуга для туристов на ноябрьские праздники. Об этом ТАСС рассказали аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

© РИА Новости

«На ноябрьские праздники россияне поехали за культурными развлечениями, гастрономией, цифровым детоксом, отдыхом на природе вдали от мегаполисов и "сонным" туризмом. При этом у россиян существенно вырос интерес к Ярославлю, Туле, Пскову, Рязани и Минску - на 50% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, повысился спрос на Суздаль, Архангельск, Сортавалу - в среднем на 20%», — сообщили агентству аналитики.

Отмечается, что самыми популярными городами для поездок стали Москва, Санкт-Петербург и Минск. Также в топ-10 направлений на праздники вошли Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Кисловодск.

«Курорты на эти праздники в целом не пользуются особой популярностью, россияне предпочли поехать недалеко от дома в соседние города. Средняя длительность бронирований составляет три дня, наибольшая часть резервов приходится на семьи и компании друзей. Все большей популярностью пользуется формат отдыха slow life - с минимумом гаджетов, уединением и фокусом на природе и восстановлении», — рассказал ТАСС директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин.

Согласно исследованию, средняя стоимость аренды жилья в целом по России на ноябрьские праздники составила 4,5 тыс. за сутки. Прирост ставки за год - 15%. Арендные ставки по популярным городам распределились следующим образом: в Минске - 6 570 рублей за сутки, Нижнем Новгороде - 5 575 рублей, Москве - 5 420 рублей, Ярославле - 4 920 рублей, Казани - 4 690 рублей, Санкт-Петербурге - 4 070 рублей, Кисловодске - 4 255 рублей. Дешевле всего из популярных направлений аренда оказалась в Сочи - 3 890 рублей, Краснодаре - 3 865 рублей и Калининграде - 3 465 рублей.