Названы самые популярные достопримечательности в России и в мире

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос и выяснили, какие достопримечательности россияне уже успели увидеть, а куда только мечтают отправиться. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

© РИА Новости

Как рассказали эксперты, самой популярной достопримечательностью в России, которую многие уже видели, оказалась Красная площадь в Москве.

Отмечается, что на ней побывали 93,2% опрошенных, а отели в городе бронировали в этом году за 9,6 тыс. рублей в среднем.

«Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, где отели стоили 8,7 тыс. рублей за ночь, видели 87,6%, Эрмитаж — 82,9%, Петергоф — 82,2%, а Третьяковскую галерею — 71%», — подчёркивается в исследовании.

Кроме того, по словам специалистов, в список уже увиденных туристических объектов за пределами столиц также вошли Казанский кремль (49,3% голосов и 9 тыс. рублей за ночь в отеле), Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде (39,5% и 5,8 тыс. рублей за размещение в сутки), озеро Байкал (18,2%, а ночь в отелях Листвянки обходилась путешественникам в 8,9 тыс. рублей).

Также они упомянули остров Кижи в Карелии (18,2%, 7,8 тыс. рублей за ночь — отели в Петрозаводске) и Соловецкие острова (5,1%, отели в городе Кемь бронировали за 5,7 тыс. рублей за ночь).

Как добавили представители сервиса, список зарубежных достопримечательностей, которые многие путешественники уже успели увидеть, возглавляет Колизей в Риме: его удалось посетить 44,9% опрошенных. Согласно исследованию, отель в столице Италии туристы бронировали в среднем за 22 тыс. рублей в сутки.

Как рассказали специалисты, ещё в топ вошла Эйфелева башня в Париже (42,1%), отели в городе выбирали по цене 28 тыс. рублей за ночь.

Также в рейтинг попал небоскрёб «Бурдж-Халифа» в Дубае (40,9%), цена гостиницы составила 28,5 тыс. рублей, заключили аналитики.

