Архангельская область: лучшие локации и яркие фестивали региона

Ежегодный поток туристов в Поморье с каждым годом увеличивается. Гостей привлекают не только культурные достопримечательности, но яркие события, которые уже стали визитными карточками региона. О том, чем Русский Север покоряет сердца, «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе министерства культуры Архангельской области.

© РИА Новости

Точки притяжения Поморья

С каждым годов Архангельскую область посещает все больше туристов. Столица региона – это точка входа в него. Добраться сюда несложно: путь из Москвы и Петербурга до Архангельска на самолете составляет всего полтора-два часа.

В 2024 году утвержден национальный туристский маршрут «Сокровенный Север: от Архангельска до Соловков», сообщили в правительстве региона

Город был основан в 1584 году по указу Ивана Грозного в связи с тем, что Россия потеряла все выходы к Балтийскому морю в 1581 году в конце Ливонской войны. На побережье Белого моря уже имелся крупный административный и торговый центр – Холмогоры, но его месторасположение не устраивало царя, и в 1583 году он издал указ о строительстве в устье Северной Двины нового города.

Название города Архангельск связано с Архангельским Михайло-Архангельским монастырем, который находился на этом месте задолго до основания города. Обитель была посвящена Архангелу Михаилу – одному из высших ангелов в христианской традиции, предводителю небесного воинства, защитнику веры, победителю зла, покровителю воинов.

Туристы выбирают

«Малые Корелы»

Крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества находится рядом с Архангельском. «Малые Корелы» пользуются спросом у туристов в любое время года.

Музей «Малые Корелы» создан в 1964 году. В его состав вошли: архитектурно-ландшафтная экспозиция «Малые Корелы», два музейных комплекса в центре Архангельска – Дом коммерческого собрания и Усадьба Марии Тимофеевны Куницыной, а также храмовый комплекс в селе Нёнокса и Никольская церковь в селе Лявля. В декабре 2022 года «Малые Корелы» получили статус музея-заповедника.

Побережье Белого моря

Самое доступное побережье находится на острове Ягры в городе Северодвинске, в 45 км от Архангельска. Здесь гости гуляют по экологическим тропам соснового бора и любуются морскими пейзажами с песчаными дюнами.

Путешественники также открывают для себя побережье Онежского полуострова в границах национального парка «Онежское Поморье» и в окрестностях города Онеги.

Соловецкий архипелаг

Это место силы в Архангельской области. Из Архангельска на Соловки есть круглогодичные авиарейсы. В 2024 году утвержден национальный туристский маршрут «Сокровенный Север: от Архангельска до Соловков», в пятидневную программу которого включены знакомство с Архангельском и посещение основных локаций на Соловках. Историко-культурный ансамбль охраняется ЮНЕСКО.

Кенозерский национальный парк

Здесь гости могут погрузиться в настоящий быт северной деревни и насладиться заповедной природой северного края. За лето 2025 года Кенозерский национальный парк посетило более 10 тысяч гостей, при этом загрузка инфраструктуры достигла впечатляющих 90 %. В 2024 году объект был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Навигация 2025 года стала рекордной для старейшего в России действующего парохода «Н. В. Гоголь». Судно совершило 123 рейса, и его пассажирами стали более 12,5 тысяч человек. Яркой новинкой летнего сезона стал иммерсивный спектакль «Поморский ковчег», который был создан артистами Архангельского театра драмы совместно с судоремонтным предприятием «Звездочка» и туристической компанией «Помор-Тур».

Что посетить в Архангельской области: фестивали, ярмарки, праздники

В Архангельской области лето богато на яркие событийные мероприятия. Всего их состоялось более 40. Вот основные из них.

Гастрономический фестиваль северных традиций «Еда поморская», который посетило более 20 тысяч человек.

Авто-мотофестиваль «Дорога на Русский Север» в Вельске, участниками которого стали более 19 тысяч человек из 23 регионов страны.

Международный фестиваль «Белый июнь»

Он проходил в июне в Архангельске. Первый раз состоялся в 2020 году как книжный фестиваль, приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения русского писателя Федора Абрамова. Сейчас это крупнейший региональный книжный фестиваль России и главное культурное событие Севера.

Фестиваль уличных театров

В 2025 году в Архангельске прошел уже XXXI Международный фестиваль уличных театров. Он собрал около 200 артистов. Мероприятие организуется Архангельским молодежным театром под руководством Виктора Панова, который является также президентом фестиваля.

Праздник народных мастеров России в Каргополе

В июле сотни мастеров из разных уголков России съезжаются в городок и показывают свои уникальные работы: каргопольскую игрушку, берестяные изделия, вышивку, кружевоплетение, резьбу по дереву и многое другое. Также организовываются мастер-классы, народные гуляния с концертом.

Фестиваль «Созвучие Кенозерья»

Фестиваль электронной музыки и традиционной культуры проходит в начале июля и включает в себя атмосферные open-air вечеринки на природе, выступления DJ и фольклорных коллективов, лекции от профессиональных музыкантов, экскурсии по экологическим тропам и традиционную северную кухню, мастер-классы по народным ремеслам, развлечения на воде и спортивные площадки

«Лекшмозерская регата» в Кенозерском парке

Это ежегодный праздник рыбаков и лодок. Главная цель регаты – сохранение и популяризация народной лодки Лекшмозерья. Сорвенования на лодках сопровождаются народными гуляниями.

«Сольфест» в Сольвычегодске

Это ежегодный фестиваль, который проходит в старинной городе Сольвычегодске. Первые упоминания о Сольвычегодске относятся к 1492 году. Он известен тем, что именно отсюда начинает свою историю знаменитая династия купцов Строгановых, сделавшая себе имя на добыче соли. Сейчас Сольвычегодск включен в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. В нем проживает около 1800 жителей

В 2023 году город стал столицей туристического проекта «Серебряного ожерелья России». В этом годе году там впервые прошел фестиваль «СольФест». В маленький городок прибыли более 10 тысячи гостей. Теперь мероприятие в календаре основных событий региона.

Этно-джазовый фестиваль «СеноФЕСТ»

Этот фестиваль сочетает старинные традиции Русского Севера, фольклор и джаз. Он включает также в себя традиционные гуляния на Петров день и северные сенокосные обряды, два концерта под открытым небом, дегустацию блюд и напитков из дикоросов и кулинарные мастер-классы, ярмарку народных и современных ремёсел, игровую программу и тематические фотозоны, творческие и ремесленные мастер-классы, игры, конкурсы и катания на лошадях.

50-я Соловецкая регата

Это традиционный фестиваль парусных яхт, состоящий из нескольких этапов, который ежегодно проводится на акватории Белого моря с 1974 года. Он проходит в конце июля – в самый благоприятный период северного лета.

Какие объекты для посещения туристов в регионе готовятся

В селе Сура Пинежского округа появился новый объект показа – музейное пространство «Дарьин дом», где туристы могут пройти мастер-классы по ремеслам, послушать лекции или узнать про образовательные проекты.

В сентябре 2025 года открылся музей архангельских алмазов им. Е. Веричева. В экспозиции представлены документы, вещи, фото и видео материалы, рассказывающие о разведке, добыче и огранке природных алмазов в Архангельской области.

В 2025 году на обустройство туристских центров исторических поселений федерального значения Каргополя и Сольвычегодска Каргопольскому и Котласскому муниципальным округам Архангельской области предоставлена субсидия. В регионах устанавливаются интерактивные уличные киоски, информационные стенды, арт-объекты, благоустраиваются общественные зоны.

В рамках развития экологического туризма планируется открыть визит-центр в Пинежском государственном природном заповеднике.

Где и какие места для размещения туристов проектируются и строятся

В июле 2025 года в городе Котласе открылся новый отель «В центре».

В настоящее время на острове Ягры (г. Северодвинск) реализуется проект по строительству отеля и увеличения номерного фонда глэмпинга «Яндова губа». На территории отеля планируется предусмотреть строительство ресторана, спортивной и волейбольной площадок. Сроки реализации проекта – с 2025 по 2027 год.

В нацпарке «Кенозерский» планируется построить современный туристический комплекс с эко-отелем 4*, рестораном и фермой. Сроки реализации проекта – с 2025 по 2030 год.

В нацпарке «Онежское Поморье» создадут многофункциональный визит-центр с гостиницей. Срок реализации проекта – с 2025 по 2027 год.

К 2027 году на территории поселка Соловецкий появится «Апарт-отель «Соловки» с 40 номерами.

Кроме того, вдоль автодороги федерального значения МВ «Холмогоры» в 2025 году запланирована поддержка проектов по созданию объектов кемпингразмещения.