В России набирает популярность филатуризм

В туризме появилось направление, привлекающее внимание к путешествиям под призмой филателии (коллекционирования почтовых марок) и истории почты - филатуризм. Это путешествие, во время которого коллекционер приобретает или создаёт серию почтовых марок, открыток, конвертов или штемпелей.

Всероссийский проект развития филатуризма "Postventure&Почтовое приключение" открывает новые туристско-почтовые маршруты для популяризации внутреннего и въездного туризма в России, рассказывает Дарья Гусева, член Русского географического общества и представитель проекта: "Сейчас популярность набирают так называемые почтовые квест-маршруты в сопровождении почтовой карточки, тому пример созданный недавно историко-географический и мемориальный проект "Великие путешественники. Под призмой филатуризма".

Каждая экспедиция позволяет раскрыть уникальный туристический историко-культурный потенциал регионов с помощью истории почты. Разрабатываются и запускаются региональные и городские филатуристские квест-маршруты, которые сопровождаются созданием новых серий марок-виньеток и открыток.

Город Задонск стал столицей филатуризма, именно поэтому первый филагид с эффектом дополненной реальности носит название "Почтовые приключения по задонской земле". Цель квест-маршрута - создание коллекции марок, которые приобретаются на 24 локациях и вклеиваются в филателистический альбом со специальным гашением штемпелей всех почтовых станций. Первый филагид-путеводитель "Почтовые приключения по задонской земле" состоит из 240 страниц, 405 цветных фотографий, 28 навигационных карт-схем и имеет несколько приложений: AR-обложка с эффектом дополненной реальности, пластиковая марка гостя - программа лояльности, а также филателистический альбом, куда наклеиваются марки-виньетки по ходу квест-маршрута с участием 24 туристско-почтовых станций.

Работая с историей отечественной и международной почты, можно синтезировать различные виды почтовых доставок, воссоздавать старые забытые почтовые сообщения и создавать новые туристические бренды. Опытом команды поделился эксперт проекта, краевед-экскурсовод Виталий Козько:

"В последние годы мы создавали и открывали такие уникальные виды почтовых доставок как соколиная почта в Подмосковье, кошачья почта в Санкт-Петербурге на базе кото-кафе "Республика кошек и котов", лабиринтовая почта во Владивостоке на острове Русский с строителем лабиринтов Мансуром Якубовым, пчелиная почта в Задонском районе Липецкой области на базе пчеловода-почтмейстера, туристическая почта в Воронеже на Всероссийской премии "Туристические города"".

По словам идеолога и главного редактора проекта Валерия Сушкова, всё началось с проведения первой в мире почтовой радио-телеграфной историко-приключенческой экспедиции. Она завоевала награду Русского географического общества - Географический Оскар ("Хрустальный компас-2021") в номинации "экспедиция & путешествия". По экспедиции сняты два фильма, которые успешно презентованы на более чем 20 национальных и международных кинофестивалях приключенческого жанра.

Благодаря успеху почтовой экспедиции, эксперимент перерос в одноименный, но уже Всероссийский проект "Postventure & Почтовое приключение", продолживший развитие и продвижение филатуризма.