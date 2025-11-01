Мурманская область намерена нарастить турпоток

Власти Кольского Заполярья ожидают турпоток в 1 млн человек в 2028 году. Об этом говорится в прогнозе социального-экономического развития региона, подготовленном региональным правительством.

«Ожидаемый рост числа посетителей Мурманской области к 2028 году составит порядка 39,8 %», – говорится в сообщении правительства.

Согласно официальным данным, уже в 2024 году Кольский полуостров принял 736 тысяч гостей, а по итогам восьми месяцев 2025-го турпоток составил 464 тысячи человек, показав рост на 10 % в годовом выражении. Прогноз предполагает последовательное увеличение числа отдыхающих.

