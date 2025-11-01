Сколько туристов побывали в регионах Серебряного ожерелья

В регионах, участвующих в проекте «Серебряное ожерелье России», побывали почти 10 млн туристов за январь — сентябрь 2025 года, что на 8% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок (ЦСР).

Более половины поездок, или 5,4 млн, пришлось на Санкт-Петербург.

Далее следуют Ленинградская область (1,2 млн поездок), Калининградская область (691,8 тыс.) и Новгородская область (318,1 тыс.).

Ранее сообщалось, что столицей туристического проекта «Серебряное ожерелье России» в 2025 году стал Тихвин.