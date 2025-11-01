Кабардино-Балкария обновила туристический бренд региона

Кабардино-Балкария обновила свой туристический бренд. Логотип с сердцем и слоган «Кабардино-Балкария покоряет сердца!» сменили народные орнаменты и природные красоты под девизом «Впечатления сильнее слов».

«Отдых в Кабардино-Балкарии — это про гостеприимство, душевность, колорит, первозданную красоту природы и незабываемые горные пейзажи. Каждый, кто побывал в этом удивительном крае, уносит с собой нечто бесценное: яркие эмоции и счастливые воспоминания. Новый слоган региона как раз об этом: „Впечатления сильнее слов“», — сообщили в администрации главы КБР.

В Минкурортов республики рассказали, что новый туристический образ Кабардино-Балкарии создала одна из ведущих дизайнерских студий Санкт-Петербурга. Авторы вдохновлялись народными орнаментами и природой региона. В аббревиатуре «КБР» отражены изгибы горных дорог, бурные реки и двуглавый Эльбрус.

Туристический бренд региона впервые был создан по инициативе министерства курортов и туризма республики в 2019 году. Логотип с сердцем и слоганом «КБР покоряет сердца!» стал официальным символом Кабардино-Балкарии, узнаваемым по всей стране. В ведомстве отмечают, что новый бренд поможет республике привлекать еще больше туристов.