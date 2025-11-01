Геленджик снова на карте: плюсы и минусы курорта в новом сезоне

Аэропорт​‍​‌‍​‍‌ Геленджика, построенный заново и современный, открытый в 2021 году, недавно вновь возобновил прием пассажирских рейсов после паузы в несколько лет. Автор канала «Зачем я там была?» считает, что это очень значимое изменение положения для туристов, так как теперь можно не мучиться с поездкой на поезде или автобусе, которая порой занимает дни, а прилететь сюда за несколько часов.

Рейсы сюда осуществляют несколько авиакомпаний. «Аэрофлот» выполняет полеты каждодневно, «S7» летает с 8 августа, а «Уральские авиалинии» — с конца июля. Цены сейчас на авиаперелет в обе стороны достаточно высоки: они начинаются с 29 тысяч рублей, что, скорее всего, надежно закрепит данный способ добраться до курорта в категории дорогих вариантов отдыха в пик сезона. Однако в разгар сезона Геленджик можно открыть для себя совсем иначе. На Рождество здесь еще может быть солнечно, так что есть возможность насладиться свежим ароматным морским и хвойным воздухом на промерзшей набережной. Курортный город не закрывается на «зимовку», а, наоборот, предлагает умиротворенный досуг. В любой период года всегда есть чем заняться в Геленджике и вокруг него. Обязательно нужно посещать местные винодельни, например, Абрау-Дюрсо, там для туристов организуют дегустации. Прогуляйтесь по диким пляжам, как, например, «Сосновка», поднимитесь на Маркотхский хребет, чтобы насладится видами, посетите Кипарисовое озеро и скалу «Парус», съездите в Новороссийск на разведку или посетите «Старый парк» — культурный комплекс в Кабардинке. Новый аэропорт мотивирует сюда ехать, хотя и по довольно высоким ​‍​‌‍​‍‌ценам.