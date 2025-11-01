Иностранный турпоток по «Золотому кольцу» вырос на 14,5% в январе – сентябре

Туристы из России и из-за рубежа в январе – сентябре 2025 года совершили почти 16 млн поездок по шести регионам «Золотого кольца», лидером по посещаемости стала Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Центра стратегических разработок (ЦСР) со ссылкой на оперативные данные Росстата.

«Путешественники из России и из-за рубежа в январе – сентябре совершили почти 16 млн поездок по шести регионам «Золотого кольца». <…> Лидером по турпотоку остается Москва: на столицу пришлось 58% всех турпоездок», – говорится в сообщении.

По информации ЦСР, на регионы «Золотого кольца» пришлась почти четверть поездок по России.