Туристов удивило отсутствие доппоездов на ноябрьские праздники

Туристов удивило отсутствие дополнительных поездов на ноябрьские праздники. Ранее такая мера была традиционной на периоды пиковой загрузки, но в этом году перевозчик от нее, судя по официальным сообщениям, практически отказался. Единственной мерой, о которой он объявлял, стало удвоение «Сапсанов» – четырех составов в каждом из направлений. Впрочем, как ранее мы писали, это особо не помогло – ещё несколько дней назад на маршруте между Москвой и Петербургом оставались единичные места как в начале праздников, так и в конце.

© РИА Новости

Но проблема ощущается не только здесь.

«Из Москвы в Казань уже как неделю ситуация одна и та же – мест нет», – негодуют пассажиры.

Многие из них предпочли бы хоть как-нибудь – в стареньком вагоне, без биотуалета, – но все же уехать. И действительно, как убедился журналист TourDom.ru, сегодня ни в одном из шести составов, которые на момент написания новости еще не отправились, не было мест. Завтра в девяти поездах три свободные полки в купе от 5,9 тыс. и шесть в СВ от 14 тыс.

На направлении Москва – Нижний Новгород чуть лучше – но сегодня есть лишь пять свободных мест. Четыре в купе от 3,6 тыс. и одно в СВ за 15 тыс. Завтра попадаются и сидячие в «Ласточках» за 5 тыс. Но по-настоящему свободно становится только к вечеру, когда ехать на выходные уже поздно.

