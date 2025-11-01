Где москвичи собираются отдыхать этой зимой

Сочи, Архыз, Шерегеш и Кировск чаще выбирают москвичи для горнолыжного отдыха этой зимой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах сервисов «Яндекс Путешествия» и «Авито Путешествия».

Как отметили в «Авито Путешествиях», по данным платформы на конец октября, активнее всего москвичи снимают посуточные квартиры на новогодние праздники в Сочи, Кировске и Шерегеше, а загородные дома жители столицы чаще всего арендуют в Архызе, Шерегеше и С«Количество бронирований москвичами отелей и апартаментов на горнолыжных направлениях выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего (свыше чем в 90%) москвичи выбирают российские направления для горнолыжного отдыха. Топ-5 направлений: горнолыжные курорты Сочи (36% от общего числа бронирований, средняя цена за ночь 14,5 тыс. руб.), Архыз (8%, 14,5 тыс. руб.), Шерегеш (5%, 14,2 тыс. руб.), Домбай (10,7 тыс. руб.), Терскол (4%, 9,8 тыс. руб.)», – сказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

«Лидером по количеству бронирований квартир среди горнолыжных курортов страны стал Сочи (67% – доля от всего объема бронирований). Также в топ-5 вошли Кировск (21%), Шерегеш (6%), Белокуриха (3%) и Байкальск (2%). Больше всего загородных домов на новогодние праздники забронировали на таких горнолыжных курортах, как Шерегеш (43% – доля от всего объема бронирований), Архыз (28%), Сочи (17%), Байкальск (6%) и Белокуриха (5%)», – уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что самая заметная динамика по количеству бронирований квартир на новогодние праздники относительно прошлого года отмечалась в Байкальске (плюс 24%), Кировске (плюс 19%) и Белокурихе (плюс 4%). В сегменте загородного жилья положительная динамика наблюдалась в Белокурихе (плюс 75%), Шерегеше (плюс 62%), Байкальске (плюс 37%).

«Рост популярности горнолыжных курортов, таких как Байкальск и Шерегеш объясняется доступным катанием и развитой инфраструктурой. В то же время Белокуриха привлекает термальными источниками и оздоровительным отдыхом. Особенно заметно укрепление позиций Кировска как ключевого центра зимнего спорта на северо-западе. В среднем на горнолыжных курортах на новогодние праздники в 2025 году аренда квартиры обойдется в 7 тыс. руб. в сутки, загородного дома – 17,8 тыс. руб. в сутки», – добавили в пресс-службе.