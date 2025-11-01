Собиравшиеся в Анапу туристы отсудили у отеля в три раза больше, чем заплатили

Туристы, собиравшиеся минувшим летом отдохнуть в Анапе, после известий о разливе мазута отменили брони, но деньги вернуть не смогли. Пришлось идти в суд, который постановил выплатить отдыхающим в 3 раза больше, чем они изначально заплатили.

В ноябре прошлого года семья из города Шахты Ростовской области забронировала 5 ночей в пятизвездочном отеле «Город Mira Family Resort & SPA» в курортном поселке Витязево. Однако ехать передумали из-за последствий мазутной катастрофы в Керченском проливе. В конце января туристы предложили вернуть им заплаченные за номер 106 тыс. руб. Представитель отеля попросил немного времени, заявил, что отдыхающих включили в лист ожидания. Но за 2 месяца лед не тронулся, и туристы написали претензию, требуя вернуть деньги в положенный по закону 10-дневный срок. Когда же этого не произошло, обратились с иском в суд.

Вначале, еще летом, Шахтинский городской суд, а в октябре Ростовский областной суд (после того как ответчик подал на апелляцию) встали на сторону туристов. Отелю придется не только вернуть стоимость проживания, но и выплатить 106 тыс. руб. неустойки и около 108 тыс. руб. штрафа.

Главное основание такого решения – условия договора между туристами и отелем, согласно которым сумма без ФПР должна быть возвращена, если уведомление об отказе от проживания получено не позднее чем за 14 дней до заезда. Представители отеля пытались снизить размер неустойки и штрафа, отмечая, что задержка возврата денежных средств связана с произошедшей в декабре 2024 года техногенной аварией в Керченском проливе. Однако суд во внимание это не принял: «Доводы о произошедшем случае на Черном море в декабре 2024 года не относятся к исключительным случаям, поскольку не представлено доказательств, каким образом данное происшествие могло повлиять на возможность возврата денежных средств истцу при отказе от бронирования проживания в отеле».

По мнению юристов, если по поводу штрафа вопросов нет, то с неустойкой все непросто. «Она взыскана незаконно, так как и в случае отмены услуг из-за обстоятельств непреодолимой силы, и в случае отмены по инициативе самого заказчика неустойка не начисляется, – полагает Игорь Косицын. – Она подлежит взысканию, только если исполнитель сам отказался от исполнения услуг, либо оказал их некачественно». Юрист добавил, что Верховный суд РФ этот момент давно разъяснил: «Думаю, ответчику следует в этой части подать кассацию».

Возможно, повлиять на решение в какой-то его части могли бы предоставленные суду финансовые данные предприятия, которые отражали бы ситуацию с резким ростом отмен бронирования из-за разлива мазута. Таких отмен было много в различных средствах размещения на Анапском побережье, и финансовая нагрузка, почти одномоментно обрушившаяся на отельеров, оказалась очень серьезной.

Редакция обратилась с предложением прокомментировать исход дела в пресс-службу гостиничной компании.

