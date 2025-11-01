Самолетом, поездом, машиной: куда поехать отдохнуть на праздничные выходные

День народного единства скоро отметят жители страны. Отдыхать в честь праздника будем три дня подряд — в воскресенье, понедельник и вторник (с 2 по 4 ноября). Куда можно отправиться в эти дни, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по путешествиям сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова.

Отправляйтесь в День народного единства в путешествие. Это отличная возможность сменить обстановку, открыть для себя новые уголки страны. Необязательно лететь на край света: в России полно мест, куда можно добраться всего за несколько часов, провести там выходные и вернуться домой с яркими впечатлениями.

Если хочется драйва и восточного колорита, отправляйтесь в Дагестан. Всего около трех часов полета — и туристы смогут увидеть величественный Сулакский каньон, один из самых глубоких в мире, принять участие в джип-сафари, почувствовать дыхание ветра над обрывами и прогуляться по старинному Дербенту — городу с историей в 5000 лет. Здесь туристов ждут аул-призрак, крепость Нарын-Кала, древние башни, золотые пески бархана Сарыкум из «Белого солнца пустыни» и, конечно, дагестанская кухня — хинкал, чуду и чай с травами.

Тем, кто хочет подлечить тело и душу, стоит выбрать Кавминводы — перелет из Москвы займет около трех с половиной часов до Минеральных Вод. Туристы поднимутся по канатной дороге на высоту более 3000 метров и увидят панораму Домбая и Эльбруса, прогуляются по Кисловодску и Пятигорску, искупаются в термальных источниках.

Железнодорожный круиз из Москвы в Карелию — отличная альтернатива перелетам.

Туристы увидят мраморные каньоны Рускеалы, водопады и старинные городища, прогуляются по уютной Сортавале с ее узкими улочками и архитектурой в скандинавском духе. Мраморный каньон — это не только природное чудо, но и место съемок фильма «А зори здесь тихие...».

На пороге зимы северная природа особенно прекрасна — здесь прозрачный воздух, мягкий свет и тишина.

Вкус истории

До Петербурга — около полутора часов лета, а затем чуть более часа на поезде или машине до Выборга. Либо можно доехать поездом за ночь, очень удобно. Здесь туристы могут испечь собственное изделие на фестивале кренделей, принять участие в средневековых играх и прогуляться по старинным площадям. В усадьбе Киискиля — дегустация пива из старинных погребов, а прогулка по набережной и у замка подарит атмосферу северного праздника.

Перекресток культур

До Казани лететь 1,5 часа. Этнотур по Поволжью — это знакомство с Казанским кремлем, этнодеревней Шоруньжа, музеями Марий Эл и Чувашии, прогулки по набережной Йошкар-Олы. Здесь Восток встречается с Западом, а древние традиции соседствуют с современными ритмами. Туристы смогут принять участие в мастер-классах, национальных играх и дегустациях.

Красота природы

Если хочется активного отдыха, можно выбрать Адыгею. Аэропорт Краснодара открыт, и перелет займет чуть меньше четырех часов. Москвичи смогут пройти по Гуамскому ущелью, спуститься в пещеры с фантастическими сталактитами, увидеть плато Лаго-Наки и водопады Руфабго.

Замки и море

Короткий перелет до Калининграда (около трех часов), и вы уже в другой эпохе — среди фахверковых домов, дюн и старинных замков. Москвичи могут пройтись по Куршской косе, увидеть форты Шаакен и Тапиау, заглянуть в музей Средневековья и по улочкам Светлогорска.

Арктические каникулы

Тех, кто мечтает увидеть северное сияние, заинтересует путешествие на Кольский полуостров. Перелет до Мурманска займет около двух с половиной часов. Здесь туристов ждет Териберка — край ветров, китов и песчаных бухт, знакомство с культурой саамов, катание на собачьих упряжках и дегустация арктической кухни. Особое и новейшее впечатление 2025–2026 года — айс-флоатинг, купание в ледяной воде в специальном костюме.

Литературный маршрут

Путешествие Рязань — Тула — Чехов можно совершить на автобусе или автомобиле. Туристы побывают в Константинове — родине Есенина, Мелихове — усадьбе Чехова, и в Ясной Поляне — доме Толстого. Особая программа, встречи с «ожившими» персонажами классики превращают этот тур в экскурсию по страницам книг.

