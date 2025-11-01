В Тверской области открывается один из крупнейших в России аквапарков

В Тверской области готовятся к запуску второй очереди всесезонного курорта «Завидово», общий бюджет которой составил 41,8 млрд рублей. Главным новшеством станет открытие одного из крупнейших в России крытых аквапарков со СПА-зоной, расположенного в новом развлекательном центре «Завидово Парк».

«Мы активно развиваем проект Завидово с 2008 года, — говорит Сергей Бачин, генеральный директор группы компаний «Васта». — За это время наряду с отелями и разнообразной туристической инфраструктурой нам удалось создать современное и комфортное место для жизни, работы, учебы».

Общая площадь этого центра сравнима с восемью футбольными полями и сможет принимать до 9000 гостей ежедневно.

Параллельно с аквапарком курорт пополнится тремя новыми отелями — «Эрбелия», «Рябина» и апарт-отелем «Бревис», которые добавят более 1100 номеров. Инфраструктура также включает конгресс-холл, магазины и рестораны.

Проект реализован при поддержке ВЭБ.РФ и должен создать 900 рабочих мест, значительно повысив туристическую привлекательность не только региона, но и всей страны.