Геленджик открывает зимний пляжный сезон

Геленджик откроет зимний пляжный сезон с 1 ноября. Он обещает быть не менее ярким, чем летний. Отдыхающих ждет калейдоскоп событий: от зажигательных концертов под открытым небом до спортивных баталий и приятных бонусов.

Власти курорта сделали ставку на уникальную осеннюю атмосферу, где мягкий морской воздух сочетается с теплым приемом.

«В межсезонье на пляжах курорта предусмотрены концерты, интерактивные программы, активности для детей, угощения»,

— сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.

Старт сезона: концерты и «Зимний джекпот»

Уже в субботу, 1 ноября, гостей ждут сразу на двух площадках:

В 10:00 открытие зимнего сезона стартует на центральном пляже Кабардинки. Гостей ждет развлекательная программа и выступления вокальных коллективов. Но главным сюрпризом для первых гостей станет беспроигрышная лотерея «Зимний джекпот», где никто не уйдет без подарка.

В 13:00 культурный марафон переместится на Центральный пляж Геленджика. Эстафету подхватят творческие коллективы из села Дивноморское. Зрителей ждет живая музыка и песни, которые создадут по-настоящему летнее настроение прохладным ноябрьским днем.

Культурный календарь ноября

Программа мероприятий расписана на весь месяц, превращая ноябрьские выходные в череду мини-фестивалей.

Спорт на песке. Любителей активного отдыха ждут турниры по пляжному волейболу (1 ноября, пляж «2К25») и мини-футболу среди детских команд (22 ноября, пляж «2К25»). В Архипо-Осиповке 9 ноября воспитанники клуба самбо «Добрыня» проведут для всех желающих спортивную разминку.

Музыкальные волны. Меломанам будет из чего выбрать: 8 ноября на центральном пляже выступит народный ансамбль казачьей песни «Атаман», 15 ноября — ансамбль славянской песни «Чумаки», а 22 ноября эстафету примет ансамбль «Голубая даль». Все концерты проходят в живом исполнении.

Творчество и кино. Для ценителей искусства пройдут пленэры и мастер-классы, например, по росписи морских камешков (29 ноября, пляж «Сады морей»). А по вечерам на пляжах Кабардинки запланированы открытые кинопоказы под звездным небом.

Энергия молодости. 8 ноября на пляже «2К25» пройдет бодрая «Зарядка от молодежи», а в Дивноморском 22 ноября всех приглашают на спортивно-развлекательную программу.

Геленджик предлагает гостям и жителям уникальный формат отдыха — без летней жары и суеты, но с насыщенной культурной и спортивной жизнью.

Напомним, более 2000 мероприятий и всероссийская акция пройдут на Кубани в День народного единства. В афише – концерты, фестивали, выставки, спортивные турниры, акции и образовательные программы.