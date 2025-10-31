Туристы, не открывшие собственные билеты, обвинили турагента в опоздании на самолет

Челябинский областной суд освободил туроператора и турагентство от ответственности перед туристами, умудрившимися дважды опоздать на самолет. Хотя у них была вся необходимая информация о времени вылета.

История началась весной 2024 года, когда семья через агента забронировала тур в Сочи. Договор они не заключали, вели переписку через мессенджер, туда же после оплаты им прислали скриншот подтверждения бронирования со временем вылета. Отправиться на отдых они должны были в июле, и за 3 дня до рейса им также в мессенджер прислали полный пакет документов, включая авиабилеты, в которых было указано новое время вылета, так как туроператор его изменил.

Но челябинцы билеты не посмотрели и приехали в аэропорт, ориентируясь на первоначальный скриншот бронирования, и выяснили, что их самолет уже улетел. Им пришлось снова покупать билеты на Черноморское побережье. А пока они этим занимались, попутно разбираясь с агентом, от туроператора пришло сообщение, что обратный вылет из Сочи в Челябинск через неделю тоже перенесен. Турагент переслала клиентам в мессенджер новые билеты, дополнительно подчеркнув, что время отправления снова изменилось.

Южноуральцы добрались до моря и даже поблагодарили турагента за организацию отдыха. Но когда приехали в аэропорт в конце отпуска, оказалось, что самолет вновь улетел без них.

Туристы предъявили агенту иск, заявив в суде, что были настолько расстроены первым опозданием, что в суматохе и разбирательствах не заметили новые билеты и комментарий о времени рейса. По их мнению, турагент в обоих случаях должен был им позвонить и сообщить об изменившихся обстоятельствах.

Разбирательство длилось около полугода, и в итоге Тракторозаводский суд Челябинска встал на сторону истца и решил, что виноват турагент – «не проинформировал клиента надлежащим образом». Правда, это касалось только первого вылета, опоздание на обратный рейс списали на невнимательность туристов. А возместить им убытки за перелет в Сочи, заплатить неустойку и штраф обязали… туроператора, определив, что с агентом он должен разбираться в рамках отдельного спора.

Туроператор вердикт опротестовал, его поддержало турагентство, справедливо предположив, что в конечном итоге все расходы взыщут с него. Апелляционную жалобу рассмотрели 30 октября в Челябинском областном суде.

Представитель одного из ответчиков Игорь Косицын в ходе заседания отметил, что суд первой инстанции «неправильно установил фактические обстоятельства дела». Юрист подчеркнул: туристам заранее был выслан полный пакет документов, включая маршрутную квитанцию авиабилетов. Именно она, а не скриншот подтверждения бронирования, в соответствии с Воздушным кодексом является единственным документом, удостоверяющим договор воздушной перевозки. И только в ней содержатся все существенные условия этого договора, включая время вылета.

Туристы на вопрос суда, почему они не ознакомились с билетами, которые были им выслана за 3 дня до вылета, отвечали:

«Потому что мы даже не предполагали, что у нас поменялось время – нас не предупреждали, что оно может измениться».

И настаивали на том, что турагент должен был им позвонить. Сторона защиты заявила: информирование клиента должно осуществляться именно в письменной форме, что и было сделано.

На этот раз суд постановил решение первой инстанции отменить, в иске челябинцам полностью отказать.

Первоначальное решение очень возмутило большинство представителей розницы:

«Туристы решили целиком положиться на турагента: мы же заплатили, нам все должны – все разжевать, в рот положить, триста раз написать, позвонить, уточнить, поняли они или нет. Уверена: они бы и тут умудрились не так понять».

«Туристы сами должны нести ответственность за то, что беспечно относятся к вылетам», - комментируют историю турагенты в соцсетях. Но есть и те, кто считает, что коллега по цеху в этой ситуации не доработал: «За сутки до вылета конечно надо проверять время и писать туристу (неважно, изменилось оно или нет). Я отправляю ссылку на сайт аэропорта с рейсом и всегда уточняю, когда отправление».

