Сколько раз туристы посетили «Царское село» в 2025 году

Более 2,9 млн туристических посещений государственного музея-заповедника "Царское село" зафиксировано с середины апреля по конец октября 2025 года. Среди всех посетителей 248 тысяч человек были иностранцами, сообщила пресс-служба музея.

Музей-заповедник "Царское Село" - бывшая летняя резиденция российских императоров, мировой памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XX веков, который находится в Пушкине. Царское село, наряду с Петергофом, Гатчиной, является одним из самых посещаемых туристических объектов Петербурга. В 2023 году Царское село посетили 2,7 млн раз, в 2024 году - 2,9 млн раз.

"Всего в нынешний высокий сезон, с середины апреля по конец октября, в музее-заповеднике "Царское Село" зафиксировано более 2,9 млн посещений. <...> Большинство посетителей музея - россияне, они приезжают со всех уголков страны. В музее побывали почти 248 тысяч иностранцев, топ-5 составляют жители Китая, Ирана, Вьетнама, Турции, Болгарии" - говорится в сообщении.

Чаще всего туристы посещали Екатерининский дворец, Екатерининский парк, Александровский дворец и впервые - исторический комплекс Императорской фермы, который открылся после реставрации как креативное пространство. Лишь в октябре Екатерининский парк посетили 190 тыс. человек, самым востребованным стал павильон "Нижняя ванна".

В Царском селе три парка: Екатерининский, Александровский, Баболовский; Большой Екатерининский и Александровский дворцы и более 100 архитектурных сооружений. В музее представлено разнообразие художественных стилей: русского барокко - рококо (в исполнении архитектора Франческо Растрелли), классицизма (в исполнении архитекторов Чарлза Камерона, Джакомо Кваренги, Василия Стасова) и последующих стилистических направлений XIX - начала XX веков. Композиционный центр паркового ансамбля представляет Большой Екатерининский дворец: внутри - Большой дворцовый зал и "золотая анфилада" парадных залов.

Турсезон в Петербурге

Около 6 млн туристов побывали в Петербурге в летнем сезоне 2025 года. По данным председателя городского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, по сравнению с прошлым годом рост числа туристов в городе приблизился к 7%, в 2024 году за аналогичный период город посетили 5,6 млн человек. Иностранный турпоток за этот период вырос на 11%, до 400 тыс. гостей. Больше всего зарубежных туристов прибывает из Китая, Индии, Саудовской Аравии, Омана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Турпоток в Петербург по итогам 2024 года составил 11,6 млн человек - на 1,1 млн больше, чем в допандемийном 2019 году.