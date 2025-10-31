Туристам в Зеленоградске скамейки заменили на «стоячие лежаки»

В курортном Зеленоградске в Калининградской области тратят сотни миллионов на проект благоустройства «Янтарный талисман» (всего планируется освоить 400 млн руб.), но результат пока не сильно нравится ни местным жителям, ни туристам.

© tourdom.ru

В первую очередь общественность обратила внимание на новые конструкции на променаде. Там, где раньше стояли стандартные металлические скамейки, установили оригинальные вертикальные конструкции – чтобы наслаждаться Балтийским морем можно было в положении стоя. Одни остроумцы сразу прозвали их «расстрельными стенками», другие – «стоячими лежаками».

«Лавочки со спинками, которые стояли вдоль всего променада, многих устраивали. Кстати, такие же были на лучших набережных в Италии на берегах Адриатики», – поделилась возмущением местная жительница в группе администрации Зеленоградского округа.

А кто-то из туристов вспомнил про главный городской символ:

«О котах бы подумали, они же любили греться на скамейках».

Коты в Зеленоградске – это святое, поэтому дело дошло до петиции c требованием убрать стенки и вернуть скамейки – мол, и посидеть на променаде теперь негде.

«Лавочки – это не просто предметы мебели, это символ уюта и гостеприимства нашего города. Мы уверены, что восстановление комфорта и удобства променадной зоны позволит всем нам, и особенно нашим пожилым гражданам, насладиться прогулкой так же, как и раньше», – сказано в петиции.

По состоянию на 31 октября собрано 1298 подписей – не колоссально, но не так уж и мало. Впрочем, юридической силы петиция не имеет – к ней могут прислушаться, а могут и проигнорировать. Сейчас же власти, как представляется, не настроены что-либо менять. По словам главного архитектора Зеленоградска Дениса Крыщенко, «вертикальные скамейки являются элементом интегрированного дизайна, органично вписывающимся в общую концепцию».

А вот еще один результат «Янтарного талисмана», возможно, будет пересмотрен, поскольку доставляет неудобства пожилым и маломобильным гражданам. На выходе на променад из санатория «Зеленоградск», впритык к пешеходному переходу через велодорожку, установили малую архитектурную форму в виде бетонного лабиринта. Пенсионерам, которые составляют основную аудиторию санатория, приходится ее обходить, рискуя попасть под колеса велосипедистов.

Ранее мы написали, что может закрыться популярная у туристов деревня викингов «Кауп» под Зеленоградском.