Когда курорт Эльбрус откроет сезон катания в 2025 году

Сезон катания на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии в этом году откроется 1 ноября. Это самый ранний старт сезона в истории курорта.

«Курорт в Кабардино-Балкарии впервые в своей истории начнет зимний сезон 1 ноября. Для катания в предстоящие выходные в тестовом режиме будет открыта самая высокогорная трасса страны Гарабаши — Мир. Предыдущие ранние старты были зафиксированы 7 ноября в 2021 году и 8 ноября в 2016 году», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

Столь раннему старту поспособствовала снежная погода на высоте от 3 000 метров. «Все службы курорта, техника, канатные дороги, люди готовы начать сезон в любой день — ждали отмашки только от небесной канцелярии. Снега много, готовы принимать изголодавшихся по вельвету горнолыжников», — прокомментировал предстоящее событие генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Отмечается, что с 4 по 7 декабря на Эльбрусе впервые пройдет торжественное открытие горнолыжного сезона в стране: на курорте соберутся главные представители горнолыжной индустрии России.

Новая зона катания

В новом зимнем сезоне на курорте для горнолыжников и сноубордистов будет доступно больше 20 км трасс всех уровней сложности. В восточном секторе на высотах 3 300 — 3 500 метров откроется новая зона катания, где заработают две современные канатные дороги и шесть трасс общей протяженностью 5,2 км. Ранее также сообщалось о планируемом запуске вечернего катания.

Рекорды юбилейного сезона

Предыдущий зимний сезон для Эльбруса был юбилейным — 55-м. Он продлился 224 дня — с 25 ноября 2024 года по 6 июля 2025 года. Завершение сезона стало самым поздним в истории курорта. Еще одним рекордом стали цифры турпотока: на Эльбрусе с ноября по июль отдохнули 501 000 человек. Этот показатель превысил статистику прошлых лет.