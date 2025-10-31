На магнитогорском курорте «Притяжение» появится современный отель

В северной части курорта «Притяжение» в Магнитогорске появится современный четырехзвездочной отель. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината.

Так, 16-этажный отель, который планируют открыть ко Дню металлурга-2027, появится в Магнитогорске в целях повышения туристической привлекательности города. По словам и. о. старшего менеджера группы перспективного развития «Притяжения» Василия Федорова, в отеле будет 185 помещений общей площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.

На первом этаже будет оборудована двухуровневая общественная зона, которая включит в себя просторный холл с лобби-баром и вестибюлем, а также зоны ожидания и выходы к лифтам. Здесь разместятся ресторан, бассейн, тренажерный зал и спа-зона. На втором этаже отеля расположатся конгресс-залы. С третьего по 13-й этажи предусмотрены стандартные номера, включая квартиры для маломобильных гостей. На 14-м этаже будут находиться номера люкс, а на 15-м – президентский номер и скай-бар, где можно будет отдохнуть и насладиться захватывающим панорамным видом. Посетители смогут увидеть озеро, растительный мир парка, спортивные и игровые площадки.

Прежде всего проект призван решить проблему дефицита качественных мест для размещения гостей Магнитогорска. Кроме того, отель станет логическим продолжением и важным дополнением курорта «Притяжение».

Напомним, в декабре вместе с термальным комплексом откроется и отель «МАГИЯ ТЕПЛА». Создавая современную гостиничную инфраструктуру, Магнитогорск при этом сможет способствовать развитию общественного питания, торговли, транспортных услуг и малого бизнеса. В связи с этим строительство новой гостиницы – это не только реализация очередного проекта, но и стратегическая инвестиция в будущее города.