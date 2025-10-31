В РСТ рассказали, чем Москва привлекает путешественников

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин выразил мнение, что Москва интересна путешественникам из других городов РФ и из-за рубежа круглый год. Это очень важный аспект для развития экономики, и столица успешно развивается в данном направлении, уверен эксперт.

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» Горин обратил внимание, что один турист создает четыре рабочих места в городе. Это смежные специальности: путешественник прилетает в аэропорт, использует такси, транспорт, гостиницы, рестораны, музеи. Все это в конечном итоге позволяет увеличивать поступление налогов и доходов от туристической деятельности, указал он.

Поэтому опыт Мостуризма и правительства Москвы по поддержке туризма приносит свои плоды, уверен вице-президент РСТ. Он также рассказал, что именно столица России привлекает и деловых, и классических туристов разнообразием площадок и инфраструктурой. В Москве гибкий график событий: фестивали, премьеры, конференции, форумы.

Причем Москва, в отличие от других туристических направлений, открыта для гостей круглый год. Поэтому сезонность здесь отсутствует. Горин отметил такие проекты, как «Путешествие в Рождество» и «Лето в Москве», которые привлекают именно путешественников благодаря заранее озвученной программе и возможности забронировать все экскурсионные и не только программы.

Эксперт добавил, что Москва уникальна своей беспрецедентной архитектурой, ландшафтным дизайном. Еще один значимый плюс российской столицы — ее гастрономическая карта. Горин считает, что рестораны являются точкой притяжения туристов со всей планеты. Вдобавок вице-президент РСТ призвал не забывать, что Москва еще и крупнейший деловой центр.