На Алтае предложили способ наказывать туристов-вандалов

В Республике Алтай предложили устанавливать камеры видеонаблюдения в сакральных местах – чтобы у нерадивых туристов не было желания совершить какое-то непотребство.

«К сожалению, с недостойным поведением туристов сталкиваемся нередко – кто-то пишет и рисует на скалах, кто-то, простите, мочится. В прошлом году был громкий скандал с блогером из Новосибирска, который сходил по нужде на священном перевале и выложил об этом пост. Возмущен был, без преувеличения, весь Алтай. Поэтому было бы правильным поставить камеры на перевалах, у подножий гор, источников чистой “черной” воды и прочих важных для жителей Алтая местах», – сказал TourDom.ru гид Ерболат Турлубеков.

Тогда, возможно, чаще будут применять административные наказания, потому что факт нарушения можно будет зафиксировать и доказать. Соответствующие статьи в КоАП есть. Сейчас же, как правило, за разрисованные скалы и прочий вандализм ответственности никто не несет.

Идея хорошая, но ее реализация может столкнуться со сложностями. Во-первых, с финансовыми (редакция предложила прокомментировать инициативу с видеокамерами правительства Республики Алтай – потянет ли ее бюджет). Во-вторых, с техническими – установить оборудование в труднодоступных горных районах и следить за его работой если не невозможно, то весьма проблематично. А в-третьих, будет непросто определиться с конкретным перечнем сакральных мест. Потому что, как признался сам Ерболат Турлубеков, весь Алтай – это сакральное место.

Впрочем, по мнению собеседников редакции, чтобы не доходило дело до нарушений, туристов нужно больше информировать – в целом об Алтае, о культурных особенностях и верованиях, о том, что можно, что нельзя. «Многие, например, могут повесить в сакральном месте вместо священной ленточки дялама что угодно – медицинскую маску, влажную салфетку или носок. Потому что они не знают о наших традициях. Для нас дялама – это то же самое, что для православного церковная свеча в церкви», – признается гид.

Два года назад власти даже разработали и опубликовали специальный кодекс поведения туриста. Однако знают об этом далеко не все гости республики. Поэтому есть еще одна идея – вручать специальную памятку на въезде в Алтай. Эту полезную и почетную обязанность, по мнению местных жителей, можно возложить на сотрудников ГАИ.