Куда поехать на отдых в марте 2026 года

Март — отличный месяц для отпуска. В жарких странах пока держится комфортная температура, подходящая и для купания в море, и для экскурсий. Кроме того, можно успеть побывать на горнолыжных курортах, погулять по российским городам или подышать южным воздухом на Черноморском побережье (правда, лучше делать это во второй половине месяца, когда потеплеет). «Лента.ру» рассказывает, куда можно поехать в марте 2026 года, какими будут цены на туры в начале весны и какие направления наиболее выгодны и интересны.

Куда поехать в России в марте 2026 года

Для начала марта есть три популярных варианта: поездка на горнолыжные курорты, на море (правда, купаться там пока рано) или тур по Золотому кольцу, в городах которого в это время еще снежно, и можно полюбоваться их пряничной сезонной красотой, будто из русской сказки. Кроме того, в марте уже не так холодно, как зимой, а туристов гораздо меньше, чем, например, во время новогодних праздников или летом.

Горнолыжные курорты

При выборе горнолыжного курорта эксперты советуют обратить внимание на Сибирь и Урал.

Шерегеш

Один из самых популярных горнолыжных курортов Сибири (и, пожалуй, России) находится в Кемеровской области. Только в сезоне 2023-2024 его посетили 2,5 миллиона туристов. Гостей привлекают трассы разного уровня сложности (их здесь 26, общая протяженность — 56 километров), большой выбор отелей, кафе, ресторанов и живописная природа.

Ски-пасс: разовый подъем на вершину склона в Шерегеше стоит от 135 до 420 рублей; дневной ски-пасс — 3700 рублей.

Расположение: Россия, Кемеровская область, пять километров от поселка Шерегеш, 373 километра от Кемерова.

Телефон: 8-800-700-89-88.

«Губаха»

Горнолыжный центр «Губаха» находится в Пермском крае. Он считается одним из лучших склонов на Урале: здесь есть 17 трасс протяженностью до 2,6 километра с перепадом высот до 200 метров, четыре бугельных подъемника, сноупарк и зона фрирайда. На трассах при необходимости работает искусственное оснежение, есть опция вечернего катания. На территории «Губахи» работает гостиница, есть баня с фитобаром, детская комната. Работает центр проката снаряжения и служба инструкторов.

Ски-пасс: 2000 рублей на весь день в будни и 2500 — в выходные, для детей до 16 лет — 1200 и 1350 рублей соответственно.

Расположение: Россия, Пермский край, 200 километров от Перми.

Телефон: 8-342-259-34-37.

Абзаково

Горнолыжный курорт Абзаково расположился в 60 километрах от Магнитогорска (республика Башкортостан). Здесь есть трассы как для опытных спортсменов, так и для начинающих, новички могут воспользоваться услугами инструкторов. Помимо традиционной «горнолыжки», в Абзаково есть спортивно-оздоровительный центр для взрослых и детей, аквапарк, небольшой зоопарк и хаски-питомник.

Ски-пасс: 3050 рублей на весь день в будни, 3400 — в выходные.

Расположение: Россия, республика Башкортостан, село Новоабзаково, 60 километров от Магнитогорска и 35 — от Белорецка.

Телефон: 8-800-550-48-37.

«Завьялиха»

Горнолыжный курорт в Челябинской области, где тренируются спортсмены высокого уровня. Туристам предлагаются 11 трасс разной сложности, прокат оборудования и занятия с инструкторами. Сезон здесь длится до апреля.

Ски-пасс: 20 подъемов стоят 5500 рублей для взрослых и 3900 — для детей.

Расположение: Россия, Челябинская область, ЗАТО Трехгорный, улица Горная, 5/2.

Телефон: 8-912-311-54-19.

Белокуриха

Популярный горнолыжный курорт на Алтае. Он предлагает трассы разной сложности, половина из них подходит для начинающих. Сезон здесь начинается в декабре, а заканчивается в конце марта.

Ски-пасс: один час от 300 рублей, безлимит на день от 1000 рублей.

Расположение: Россия, Алтайский край, 224 километра от Барнаула.

Телефон: 8-800-700-99-89.

Тур по Золотому кольцу

Это круглогодично популярный туристический маршрут по древним русским городам, каждый из которых имеет богатую историю и культуру. В марте здесь не так много туристов, потому можно спокойно осмотреть все достопримечательности, сделать открыточно красивые фотографии, насладиться атмосферой старины и попробовать блюда местной кухни.

от 20 000 рублей стартуют цены на туры по Золотому кольцу в марте

Самыми известными городами Золотого кольца считаются:

Сергиев Посад — духовный центр России, сердце его — Троице-Сергиева лавра, один из крупнейших православных монастырей в мире; Переславль-Залесский — основанный в XII веке город на берегу Плещеева озера, богатый историческими достопримечательностями. Можно посетить музей-усадьбу «Ботик Петра I», Горицкий монастырь, синь-камень; Ярославль — тысячелетний город, объединивший и сохранивший архитектуру Западной Европы и Российской империи, «столица» Золотого кольца. Здесь выдающиеся образцы архитектуры и строительства XVI-XIX веков, великолепные церкви, усадьбы и дома. Можно побывать в музее-заповеднике, прогуляться по двухъярусной Волжской набережной и по историческому центру города, вкусно поужинать в местных ресторанах; Кострома — древний город, где можно увидеть памятники русской архитектуры XVI-XIX веков: Ипатьевский мужской монастырь (колыбель династии Романовых) и Богоявленско-Анастасиин женский монастырь. Кроме того, туристов приглашают заглянуть в Терем Снегурочки, побывать в музее сыра, увидеть старинные Торговые ряды, сохранившиеся с XVIII века, и посетить Музей деревянного зодчества под открытым небом; Иваново — небольшой город, который славится своими текстильными фабриками и музеем-заповедником «Ивановский текстиль». Впрочем, чаще сюда едут любители конструктивизма: в этом городе сохранилось более 30 памятников ранней советской архитектуры; Владимир — город, в котором сохранились важные памятники древнерусского зодчества: Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Кроме того, в городе много музеев, красивых парков и смотровых площадок; Суздаль — сохранивший атмосферу русской старины город-музей с белокаменными храмами и памятниками.

«Собравшись на несколько дней в марте в города Золотого кольца, совместите поездку с дегустацией местных блюд: медовухи в Суздале, рыбы Волгореченского рыбного хозяйства, сыра в Костроме, чаепития в чайной с пряниками по старинным рецептам в Ростове Великом, царской рыбы ряпушки в Переславле-Залесском», — посоветовала Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в «Слетать.ру»)

Куда поехать на море в России

Если вам хочется поехать в марте на море, но при этом остаться в России, можно отправиться в Дагестан (Каспийское море) или Краснодарский край (Черное и Азовское). Лучше сделать это во второй половине месяца: в этих регионах уже будет тепло (до +16...+20 градусов), погода позволит насладиться прогулками, посидеть на пляже без толп туристов, поехать в горы. При этом цены на перелет и проживание в гостиницах будут ниже, чем в высокий сезон.

Разлив мазута в Черном море 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута. Для купания и отдыха в 2025 году были закрыты пляжи Анапы и некоторые курортные зоны в Темрюкском районе. В Крыму, Геленджике и Сочи купаться было можно.

Дагестан

Погода

В марте здесь еще прохладно, но дождей почти нет: почти половину месяца держится ясная погода. Температура воздуха в Дагестане в марте — от 8 до 13 градусов тепла.

Цена

Март, особенно вторая половина месяца — хорошее время для знакомства с республикой. Можно покататься по региону, взять несколько экскурсий, погулять в красивых местах. Начать путешествие стоит в столице — Махачкале, сюда каждый день есть рейсы из Москвы.

от 4500 рублей стоит перелет из Москвы в Махачкалу в марте

Что посмотреть

Махачкала. Можно посетить обзорную экскурсию, погулять по набережной и подышать морским воздухом, заглянуть на местный рынок и съездить на смотровую площадку, откуда город виден как на ладони. Местные гиды советуют посетить центральную Джума-мечеть — одну из крупнейших в Европе, она похожа на Голубую мечеть в Стамбуле. Бархан Сары-Кум. Одна из самых известных достопримечательностей Дагестана находится в 20 км от Махачкалы. Это уникальный памятник природы, признанный вторым в мире по величине после «Большого Эрга» в пустыне Сахара. Огромный песчаный бархан занял собой 12 километров. По данным геологов, он существует несколько сотен тысяч лет. Дербент. История Дербента, самого южного города России, насчитывает более двух тысяч лет. Здесь можно побродить по извилистым узким улицам старого города, выпить ароматного чая с чабрецом в чайном домике и подняться в Дербентскую крепость Нарын-Кала. Внутри нее сохранилось несколько исторических строений, храм, водохранилище и тюрьма. Кроме того, с крепости открывается панорамный вид на город и Каспийское море.

В Дагестане можно провести как 3–4 дня, так и полноценный отпуск. В любом случае, будет интересно взять экскурсии: на глубочайший в Европе Сулакский каньон (можно не только посмотреть на голубую «змейку» реки Сулак с высоты, но и прокатиться по ней на катере), в заброшенный горный аул Гамсутль, красивейшее село Гуниб.

Сочи

Погода

Начало весны на Черноморском побережье радует мягкой погодой — в марте температура воздуха обычно составляет плюс 10–15 градусов, нет пронизывающих ветров, редко бывают дожди.

Цена

Из Москвы в Сочи в марте можно улететь за 5,6 тысячи рублей, 8–10 марта цены выше.

Что посмотреть

В горах в это время еще лежит снег — а значит, лыжники и сноубордисты могут закрыть сезон. А на побережье уже начинают цвести деревья. Погода комфортна для прогулок и экскурсий — например, можно посетить Дендрарий.

Куда еще поехать в России

Мурманская область

Северное сияние

В Мурманске в марте еще можно поймать северное сияние — при этом там уже закончится полярная ночь и днем можно будет посмотреть достопримечательности при дневном свете.

В экскурсионном туре туристов сопровождают эксперты по северному сиянию, они помогут найти лучшую точку для того, чтобы полюбоваться этим уникальным зрелищем Ксения Андрианкова руководитель сервиса бронирования путешествий по России

Стоимость экскурсионного тура на четыре дня на одного человека начинается от 40 тысяч рублей без учета стоимости авиабилетов (от 3 тысяч рублей в одну сторону на человека)

Что еще посмотреть

Кроме того, в Мурманской области можно заглянуть в знаменитую Териберку: погулять по берегу Баренцева моря, покормить оленей ягелем и попытать удачу, отправившись на морскую «китовую» прогулку. Шанс увидеть и сфотографировать кита велик, но, даже если этого не случится, можно полюбоваться северной природой и попробовать только что выловленные морепродукты.

Куда полететь на море за границу

Для россиян открыто множество стран, где можно провести отдых на море в марте 2026 года. При этом цены на туры начинаются от 100 тысяч рублей за двоих.

ОАЭ

Погода в начале марта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) мягкая: уже достаточно тепло (в среднем +25 градусов днем и +18 ночью), но еще нет изнуряющей жары.

Что посмотреть. Это время подходит и для купания в море, и для экскурсий с просмотром достопримечательностей.

«В ОАЭ туристы оценят высокий уровень сервиса, широкую досуговую программу, которая включает посещение музеев будущего и достопримечательностей-рекордсменов. Например, здесь расположены самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и один из самых больших аквариумов мира в торговом центре "Дубай Молл"», — рассказала Любовь Воронина, управляющий директор туроператора Let's Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру».

Цена. Сейчас стоимость тура в ОАЭ на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы в начале марта и проживанием в трехзвездочном отеле (завтраки) начинается от 120 тысяч рублей.

Таиланд

Погода. В Таиланде в марте комфортно (до плюс 33 градусов). При этом цены на отдых снижаются, так как чуть падает спрос — «зимовавшие» в стране туристы возвращаются домой. Март — последний месяц, когда в стране еще длится «сухой период». Уже в апреле-мае там начинается сезон тропических ливней с грозами и изнуряющей жарой. Выравниваются погодные условия только к ноябрю.

Что посмотреть. В марте здесь проходит несколько крупных фестивалей, на которых можно максимально полно прочувствовать атмосферу и культуру этой страны.

Например, в День тайского слона, который отмечается 13 марта, можно увидеть красочный парад слонов. А на фестивале воздушных змеев — завораживающую картину запуска сотни воздушных змеев в форме разных животных, персонажей мультфильмов Любовь Воронина руководитель международных проектов ГК «Слетать.ру»

Цена. Стоимость туров в Таиланд на двоих на неделю с вылетом из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле (завтраки) в начале марта начинается от 140 тысяч рублей.

Бали, Индонезия

Погода. В марте на острове держится температура около +30 градусов, это комфортно как для пляжного отдыха, так и для активного туризма и осмотра достопримечательностей.

Что посмотреть. Страна славится невероятно открыточными пляжами, живописной природой, храмами с богатой историей. Многие приезжают в Индонезию за серфингом и дайвингом.

Цена. Стоимость туров в Индонезию на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле (завтраки) начинается от 220 тысяч рублей.

Вьетнам

Погода. Для пляжного отдыха в марте прекрасно подойдет и Вьетнам. Средняя температура в Ханое в начале весны составляет плюс 20 градусов, а на юге страны, например, в Нячанге или Фукуоке — плюс 30 градусов.

Что посмотреть. Покупая тур во Вьетнам, стоит взять с собой деньги для путешествий. В Ханое можно исследовать культурное наследие страны (старый квартал, Храм Литературы, Ханойская цитадель) и попробовать местную кухню, свежие овощи и фрукты. А для купания в море и отдыха на песчаных пляжах подойдут Нячанг или остров Фукуок.

Цена. Стоимость недельных туров во Вьетнам в марте начинается от 138 тысяч рублей.

Шри-Ланка

Погода. Покупая тур на Шри-Ланку, стоит учитывать, что в марте на острове достаточно жарко: от плюс 20 градусов днем и 20 градусов ночью. Чувствуется приближение сезона муссонов, становится влажно и душно. Иногда от духоты спасают теплые дожди с грозами. Океан на Шри-Ланке в марте теплый (температура воды — около плюс 29 градусов) и спокойный, самые безопасные места для купания находятся в Галле и Хиккадуве.

Что посмотреть. На северо-восточном побережье страны в марте еще продолжается сезон тропических ливней, потому лучше ехать на юго-западное побережье (лучшими считаются пляжи от Бентоты до Мириссы: там чистая вода, много гостиниц, развлечений и достопримечательностей). Дожди в эту часть страны придут в мае и будут продолжаться до октября.

Цена. Туры на Шри-Ланку в марте стоят от 157 тысяч рублей на семь дней на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками.

Доминикана

Погода. Март — отличное время для покупки тура в Доминикану (хотя, отмечают турагенты, саму путевку лучше приобрести заранее). В начале весны в этой стране отличные погодные условия: днем стоит жара до плюс 30 градусов, а ночью температура падает до плюс 20 градусов. При этом в марте на острове не душно, но солнечно, почти нет осадков (дожди могут идти несколько раз за месяц).

Что посмотреть. Доминикана лучше всего подходит для отдыха на море, но там можно и посещать экскурсии: например, на райский остров Саона или Бакарди, где туристов возят на фотоохоту за китами, на экзотический полуостров Самана с мангровыми деревьями и редкими птицами или же в исторический центр Санто-Доминго, где находится огромное количество (более 300) памятников колониальной эпохи.

Цена. Стоимость недельных туров в Доминикану в марте начинается от 190 тысяч рублей на двоих в трехзвездочном отеле («только завтраки») или от 220 тысяч на двоих (в формате «все включено»).

Куба

Погода. Туры на Кубу в начале весны — не самый дешевый, но точно богатый на впечатления вариант. В марте на острове держится комфортная температура воздуха и воды (примерно плюс 27 градусов). Ночью здесь тоже тепло: температура не опускается ниже плюс 20 градусов, поэтому можно наслаждаться прогулками или танцевать сальсу прямо на улице.

Что посмотреть. Во время отдыха на Кубе можно не только купаться и загорать. Многие прилетают сюда, чтобы заняться дайвингом — на острове он считается одним из лучших в мире. Кроме того, здесь есть огромное количество достопримечательностей — как минимум, стоит побывать в Гаване и увидеть Старую Площадь (Пласа Вьеха) и Кафедральную площадь, посетить Крепость Эль-Морро и Музей Хемингуэя.

Цена. Туры на Кубу в марте стоят от 210 тысяч рублей на семь дней на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками.

Куда поехать за границу без визы

Для интересующихся культурой других стран российских туристов есть несколько интересных и недорогих направлений. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова посовпетовала обратить внимание на Армению и Узбекистан. В эти страны россиянам не нужна виза, дорога на самолете займет чуть больше 3,5 часа, а билет можно купить за 8–10 тысяч рублей.

Армения

Погода. В марте здесь уже достаточно тепло: воздух прогревается до плюс 13–15 градусов, а значит, можно долго гулять и изучать местные достопримечательности.

Что посмотреть. «Начните знакомство с Еревана, посетите популярный комплекс Каскад, храм Гарни, музей истории Армении и национальную галерею, прогуляйтесь по центральной площади, загляните на рынок Вернисаж за подарками и, конечно же, познакомьтесь с местной кухней. Кстати, 12 марта у города день рождения и поэтому планируются масштабные гуляния, различные мероприятия и концерты», — рекомендовала Елена Шелехова.

Цена. Перелет из Москвы в Ереван стоит от 10 тысяч рублей в одном направлении, а забронировать номер в четырехзвездочном отеле можно за 2,5 тысячи рублей в сутки.

Узбекистан

Погода. К концу марта в Узбекистане уже жарко — столбики термометров в Ташкенте поднимаются до 28 градусов. Но приехав сюда в начале или середине месяца, можно избежать пекла: температура в это время держится на отметке в 16–18 градусов тепла в Ташкенте и 14 градусов в Самарканде.

Что посмотреть. Эта страна славится своей архитектурой и историей. Можно изучить бирюзовые минареты Самарканда, Бухары и Хивы — городов Великого шелкового пути, исследовать на квадроциклах пустыню Кызылкум, прогуляться по узбекским базарам и купить сувениры и пряности, попробовать национальные блюда. Кстати, 21 марта вся страна празднует Навруз — главный праздник весны, потому эксперты по туризму советуют приехать сюда именно в это время.

Цена. Перелет в Ташкент стоит порядка 7-8 тысяч рублей за один билет, отель в городе можно забронировать за 4,5 тысячи рублей в сутки, а в Самарканде — за пять тысяч рублей.