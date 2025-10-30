Назван топ-3 популярных горнолыжных курортов в предстоящие зимние каникулы

Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии оказался на втором месте по популярности в стране для отдыха в предстоящие новогодние каникулы. Средняя продолжительность бронируемого путешествия составляет три ночи.

«С приближением горнолыжного сезона в регионах России туристы выбирают места для зимнего отдыха. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, среди популярных направлений — Архыз в Карачаево-Черкесии», — сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Как говорится в сообщении, Архыз занял второе место в рейтинге курортов, популярных в зимние каникулы. По мнению экспертов, выбор путешественников обусловлен наличием развитой инфраструктуры в Архызе, разнообразием трасс и предложением жилья. Средняя продолжительность поездки на курорт составляет три ночи.

Возглавляет рейтинг Красная Поляна в Краснодарском крае, на третьем месте — Шерегеш в Кемеровской области.

Еще в августе сервис сообщал, что Кисловодск и Архыз попали в топ-10 популярных направлений для ранних бронирований на предстоящие новогодние каникулы.