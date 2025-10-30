В Петербурге запустили цифровой гид по железнодорожным маршрутам

Цифровой гид, где собрана вся необходимая информация о туристских поездах, маршруты которых начинаются или проходят через Санкт-Петербург, появился на официальном городском туристско-информационном портале. Проект создан совместно с РЖД, сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга.

"Запуск нового информационного проекта совместно с РЖД - это важный этап в продвижении Петербурга, еще одна возможность предложить нашим гостям уникальные маршруты и яркие впечатления. Развитие железнодорожного туризма способствует формированию новых межрегиональных маршрутов, увеличивает турпоток и показывает, какими увлекательными и комфортными могут быть путешествия по нашей прекрасной стране", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича.

Проект поможет туристам увидеть всю палитру возможностей для путешествия на поезде. На Октябрьской железной дороге представлен широкий выбор туристских поездов, которые предлагают услуги от путешествия одного дня до полноценного круиза по системе "поезд-отель".

Запуск нового раздела приурочен к годовщине первого рейса на первой железной дороге в России, которая соединяла Санкт-Петербург и Царское село. В этот же день, 30 октября восемь лет назад в Северной столице открылся музей РЖД, который стал новой точкой притяжения для жителей и гостей города, а также объектом новой туристской географии.