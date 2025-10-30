В отелях для деловых туристов появятся новые стандарты сервиса

В России хотят сформировать унифицированные стандарты сервиса для деловых отелей. Об этом рассказали 29 октября на презентации проекта «Лучшие отели для делового туризма».

Объем рынка бизнес-путешествий в денежном выражении превышает 1 триллион рублей, но при этом соответствующие объекты размещения мало стандартизированы. Однако на сегодняшний день деловой туризм является одним из самых перспективных направлений отрасли.

— Каждый четвертый турист в России — это деловой путешественник: из 90 миллионов общего количества поездок в туризме 23 миллиона приходится именно на них. На государственном уровне стоит задача достигнуть показателя в 140 млн туристов в масштабах страны к 2030 году. По оценкам отрасли, 35 миллионов из них — это потенциальное количество деловых туристов. Однако четких стандартов качества обслуживания в сегменте делового туризма пока не существует. Введение соответствующих критериев станет шагом вперед для отрасли, — рассказал Дмитрий Горин, председатель Союза Агентств Делового Туризма.

— В 2024 году в России объем рынка делового туризма превысил 1 триллион рублей. Около 40 процентов деловых туристов, посетивших Москву в рамках бизнес-поездки, возвращаются сюда на отдых вместе с семьей, а чек делового туриста в 1,5-2 раза превышает траты других путешественников. Стандарты для объектов размещения в направлении делового туризма — важная инициатива, способная существенно продвинуть туристическую отрасль, — отметил Дмитрий Смиркин, директор департамента по связям с общественностью и маркетинга Корпорации «Туризм.РФ».

Решить задачу по формированию таких стандартов призван проект «Лучшие отели для делового туризма» группы компаний «Аэроклуб», реализованный при участии Фонда Росконгресс.

Проект поддержали ключевые отраслевые структуры: Комитет по туризму Москвы, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Правительство Нижегородской области, Ассоциация менеджеров, Союз Агентств Делового Туризма, Российский союз туриндустрии, Национальное конгресс-бюро и ведущие объединения бизнеса. Он будет состоять из рейтинга «Лучшие отели для делового туризма» и премии «Лучшие отели для деловых путешественников».

Параметры будущего стандарта представила туристской индустрии Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

— Проект позволит провести два измерения качества инфраструктуры объектов гостеприимства: рейтинг — на основе оценок и отражения потребностей деловых путешественников, — прокомментировала Липатова.

Создание стандарта поддержано и индустриальным сообществом. Так, Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, отметил, что отсутствие стандарта ведет к разночтениям: каждый по-своему понимает потребности делового туриста.