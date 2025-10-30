Названы регионы-лидеры по спросу на отдых в межсезонье

Регионами - лидерами по росту спроса на отдых в межсезонье - весной и осенью - в 2025 году стали Крым, Адыгея и Карелия. Об этом говорится в совместном исследовании Минэкономразвития России и Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

"Особенно высокий рост интереса зафиксирован в регионах, активно развивающих туристическую инфраструктуру: в Крыму, Адыгее, Карелии, Дагестане, Челябинской, Тюменской и Рязанской областях спрос вырос от 40% до 200%. Отдельного внимания заслуживает интерес к малым историческим городам - Рыбинску, Ростову Великому, Выборгу, Коломне и другим, где туристы все чаще останавливаются в отелях, апартаментах и глэмпингах", - отмечают эксперты.

Самыми востребованными направлениями в межсезонье стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Калининградская область. Согласно исследованию, доля турпоездок в межсезонье в этом году составила 25% в общем объеме внутренних бронирований - это на 4,5% пункта больше, чем годом ранее.

"Рост популярности внутреннего туризма в межсезонье - это не просто тренд, а устойчивый результат системной работы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В стране создаются условия, при которых путешествовать по России становится комфортно и интересно в любое время года. Особенно радует, что туристы все чаще выбирают не только традиционные центры, но и малые города, регионы с богатым культурным наследием и уникальной природой", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Анализ данных ведущих онлайн-платформ - "Островок", "Яндекс путешествия", "Туту" и "Авито путешествия" - показал, что туристы все чаще выбирают короткие поездки продолжительностью два-три дня, чтобы сменить обстановку, посетить культурные или спортивные события и познакомиться с новыми регионами. При этом путешественники все чаще планируют поездки заранее - средняя глубина бронирования увеличилась почти на четыре дня и составила в среднем 17 дней, что говорит о росте предсказуемости спроса и стремлении к более выгодному выбору размещения.