Забайкалье для туристов: топ-10 популярных мест

Эксперты Агентства по туризму Забайкальского края сформировали рейтинг из десяти наиболее популярных у путешественников точек притяжения региона. Список был составлен на основе анализа мест с стабильно растущим турпотоком.

Помимо известных многим Чарских песков и Бутинского дворца в Нерчинске, в топ-10 вошли природные жемчужины: национальные парки «Кодар», «Алханай» и «Чикой», Даурский заповедник, озеро Арей и пещеры «Хээтэй». Также были отмечены современные объекты отдыха — ленд-парк «Тужи» и экокурорт «Кука».

Как подчеркнула руководитель ведомства Жаргалма Бадмажапова, этот список можно считать достоверным ориентиром для всех, кто собирается в тур по Забайкалью, так как он основан на объективных данных о предпочтениях туристов.

