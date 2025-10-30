Тульская область готовится к приему туристов из Китая

В Тульской области состоялось стратегическое совещание по развитию въездного туризма. В нем приняли участие ключевые игроки индустрии: представители гостиниц, ресторанов, турбизнеса и IT-сектора.

Участники мероприятия рассмотрели план исследования целевой аудитории для создания кластера по приему туристов из Китая. Также были намечены перспективы по разработке новых туристических продуктов и маршрутов, адаптированных для иностранных гостей. Как отметила замминистра культуры и туризма региона Елена Мартынова, работа ведется в том числе в рамках международной программы «Открой твою Россию». Концепция продвижения тульского турпродукта будет окончательно сформирована до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

