Куда россияне отправятся путешествовать на ноябрьские праздники?

Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в интервью радио Sputnik отметил, что три ноябрьских выходных дня отлично подойдут для небольшого путешествия.

© Вести Подмосковья

«Многие выбирают теплые направления. Если мы говорим про короткую поездку, это могут быть Сочи, Геленджик, Кавказские Минеральные Воды. Все зависит от локации человека. В целом ноябрьские праздники - это скорее непродолжительный сити-брейк, когда можно приехать либо в город, либо на природу погулять. Погода будет играть большую роль», - отметил собеседник издания.

Также в этот период россияне часто путешествуют по соседним регионам. Здесь влияние оказывает наличие/отсутствие билетов. Если принимать решение в последний момент, можно столкнуться с очень высокими ценами.