Куда россияне отправятся путешествовать на ноябрьские праздники?
Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в интервью радио Sputnik отметил, что три ноябрьских выходных дня отлично подойдут для небольшого путешествия.
«Многие выбирают теплые направления. Если мы говорим про короткую поездку, это могут быть Сочи, Геленджик, Кавказские Минеральные Воды. Все зависит от локации человека. В целом ноябрьские праздники - это скорее непродолжительный сити-брейк, когда можно приехать либо в город, либо на природу погулять. Погода будет играть большую роль», - отметил собеседник издания.
Также в этот период россияне часто путешествуют по соседним регионам. Здесь влияние оказывает наличие/отсутствие билетов. Если принимать решение в последний момент, можно столкнуться с очень высокими ценами.