Выбор для туриста: что привезти в подарок из поездки по Кубани

Краснодарский край — настоящий рай для гурманов и ценителей прекрасного. Выбор для туриста, желающего привезти с собой что-то особенное из этого региона, огромен: от разнообразных яств и до уникальных спиртных напитков, от старинных ремесленных изделий, до современных авторских проектов. «Кубань Информ» предлагает путеводитель по местным подаркам и сувенирам.

Кубанские вина и авторское пиво

Краснодарский край сегодня — лидер виноделия в России. Виноградники Темрюка, Абрау-Дюрсо, Мысхако, Криницы, живописная долина Гай-Кодзор в Анапе и гора Собер-Баш в Северском районе — эти названия давно стали визитной карточкой региона. Но, выбирая вино-водочную продукцию, стоит помнить о безопасности: покупать только сертифицированный алкоголь! «Домашнее» вино, чача по определению не отвечают высокому качеству алкогольной продукции и могут нести опасность для здоровья. В 2025 году из-за некачественного алкоголя, приобретённого на казачьем рынке в Адлере, погибли 12 человек.

Если вино – это классика, то местное авторское пиво – эксперимент. Краснодарские пивоварни создают уникальные сорта, которые можно попробовать и купить.

Где искать:

Вино следует искать в фирменных магазинах виноделен или специализирующихся на местных винах. Также вино можно найти в некоторых супермаркетах (товары с пометкой «Сделано на Кубани);Крафтовые пивоварни есть практически в каждом районе Краснодара, иногда в больших городах края.

Сыры: от Адыгейского до Кубанского блюза

Кубанский сыр – один из самых популярных и вкусных сувениров. Адыгейский сыр, с его нежным вкусом и диетическими свойствами, — визитная карточка одноимённой республики, региона, находящегося внутри Краснодарского края.

Есть здесь и необычные вкусы, например, местный сыр с голубой плесенью. Он достаточно оригинален и пикантен. Этот продукт можно найти в одной известной российской торговой сети, продающей, как утверждается, продукты для здорового питания.

Где искать:

Местная сеть супермаркетов премиум класса;Сенной рынок (Краснодар, ул. Рашпилевская, 137);Фирменные сырные магазины.

Краснодарский чай

Когда-то самый северный чай в мире (сегодня этот статус забрал Китай), выращенный в окрестностях Сочи, – это не просто напиток, а кусочек уникальной природы. Его ценят за свежесть сбора, которую редко встретишь в массовом производстве. Сочинский чай отличается мягким и нежным вкусом, и станет прекрасной альтернативой привычным индийским и цейлонским сортам.

Где искать:

Фирменные магазины местных производителей (расположены в городе Сочи);Интернет-магазины с большим ассортиментом чая;Чайные лавки (находятся в центре Краснодара);Сенной рынок (Краснодар, ул. Рашпилевская, 137).

Сласти

Краснодарская кондитерская фабрика «Кубань» — это целая эпоха. Печенье, вафли, подарочные наборы конфет в винтажной упаковке станут трогательным и душевным подарком.

Не стоит забывать про кубанскую пастилу — натуральную, легкую и ароматную, со вкусами яблока, ягод, алычи и абрикоса.

Где искать:

Фирменные магазины в Краснодаре и Тимашевске;Местная сеть супермаркетов премиум класса;Сенной рынок (Краснодар, ул. Рашпилевская, 137).

Мерч от ФК «Краснодар» и сувениры из одноимённого парка

Футбольный клуб «Краснодар» и его роскошный стадион стали визитной карточкой города. А одноимённый парк, расположенный рядом, стал главной достопримечательностью мегаполиса. В фирменных магазинах клуба можно найти стильные сувениры для болельщиков и любителей красивых вещей: футболки, шарфы, аксессуары, фигурки быков, посвящённые клубу и парку.

Ассортимент фан-шопов нынче очень разнообразен и рассчитан на совершенно разный кошелёк. Здесь можно приобрести как обычную недорогую мелочовку, которая есть в каждом клубном магазине, так и достаточно оригинальные и недешёвые вещи. Например, роскошный фотоальбом, посвященный 10-летию клуба.

Не стоит обходить стороной фан-шопы «Краснодара» тем, кто далёк от футбола, но ищет что-то оригинальное, напоминавшее бы о посещении города. Например, в фирменных магазинах клуба продаются стильные почтовые открытки и плакаты с изображением стадиона и парка.

Где искать:

Фирменные магазины ФК «Краснодар».

Локальная мода: казачья одежда и "ленивые" пижамы

Краснодарский дизайнер создаёт унисекс-пижамы, воспевающие «терапевтическую лень». Яркие полоски и особенный крой могут оценить те, кто признаёт данный вид одежды для сна.

В спецмагазинах Краснодара можно приобрести казачью одежду и аксессуары, связанные с этой этносословной группой. Здесь есть как повседневные вещи для школьников, посещающих казачьи классы, повседневная форма реестровых казаков, так и традиционные рубахи, бешметы, черкески, головные уборы и аксессуары. Некоторые из них выполнены из качественных материалов и, скорее всего, подходят для особых, праздничных, выходов.

В магазине «Казакдар» можно приобрести и совсем необычные сувениры: современные казачьи медали. Они обычно посвящены каким-то памятным датам, царствованию императоров России. Их продают свободно всем желающим.

Где искать:

Магазин «Казакдар» (Краснодар, улица Коммунаров, 118).

Косметика и парфюмерия

На Кубани был основан один из самых известных эко-брендов России. Производство расположено в посёлке Красная Поляна в Сочи, а растения для кремов, мазей и масел выращивают на собственной ферме рядом. Товары созданы на основе натуральных ингредиентов, ценятся за качество и экологичность.

Для тех, кто хочет сохранить в памяти ароматы южного города, в одном из популярных магазинов парфюмерии и косметики представлена коллекция Soul of Russia, посвященная Сочи.

Где искать:

Фирменные магазины косметики местного производителя (Сочи, ул. Навагинская, 11; Сочи, ул. Горная Карусель, 5);Магазины «Летуаль» в Краснодаре и других городах края.

Свечи с запахом Краснодара, авторские сувениры

Евгения Бережкова – краснодарский художник и дизайнер, создающая уникальные сувениры. Её акварельные рисунки, отражающие колорит и историю города, украшают кружки, магниты, открытки и другие памятные вещи.

Фирменные свечи «Дыхание города» с ароматами «Цветущий Краснодар», «Наш маленький Париж» и «Выходной в парке» вполне могут создать атмосферу известных городских мест.

Где искать:

Официальный сайт бренда.

Изделия из лозы

Лозоплетение — традиционный промысел на Кубани. Современные мастера искусно плетут здесь изделия из натуральной или бумажной лозы, а также ротанга. Корзины, лукошки, вазы, мебель, предметы интерьера, отличаются оригинальным дизайном и экологичностью.

Где искать:

Группа «Плетеные изделия от КутикА и котика»;Официальный сайт компании 2 WOOD или магазин (Краснодар, Ростовское шоссе 26/1с1)

Уникальный мерч

Некоторые заведения общепита Краснодара предлагают своим гостям не только вкусную еду и напитки, но и стильный мерч. Обычно это различные молодёжные пабы, бары и небольшие забегаловки, пиццерии. Их мерч, как правило, рассчитан на молодую аудиторию, традиционно любящую вызовы, свободу и не готовую покупать что-то дорогое и статусное. В ассортименте обычно брендированные майки, свитшоты, авоськи и прочая мелочь.

Где искать:

Бар «Детектив, вы где?» (улица Красноармейская, 45);Harat’s pub (улица Красная, 67);Кофейня «Киссатен» (Краснодар, ул. Разведчика Леонова, 7Б).

Иллюстрированные издания об истории и достопримечательностях Краснодара и Краснодарского края

Для интеллектуалов и ценителей прекрасного — книги по истории Краснодара и края с яркими иллюстрациями, красивыми фотографиями и точными данными. Такой подарок станет отличным способом узнать больше о регионе и сохранить память о поездке.

Где искать:

Книжные магазины, расположенные в крупных городах края.

Сувенирная классика: кинжалы, магниты и колокольчики

Конечно же, нельзя забывать и о традиционных сувенирах: магнитах с видами Краснодара и других городов Кубани, колокольчиках с кубанской символикой, фигурках казаков, с лицами странного вида, бутафорских кинжалах, булавах, кружках, чашках и прочей посуде, недорогого покроя кубанках (традиционные шапки местных казаков). Всё это обычно выглядит очень вычурно и бесвкусно, но и у этого вида сувениров есть свой покупатель, возможно, он даже составляет самую массовую категорию.

Где искать:

Дом книги (Краснодар, ул. Красная ул., 43/1);Магазин «Кубанские сувениры» (Краснодар, ул. Красная, 103А)

