В Чите в 2026 году введут туристический налог

Предполагается, что он поможет привлечь в бюджет города порядка 15 млн рублей

Туристический налог введут на территории Читы с 2026 года, что привлечет в бюджет города порядка 15 млн рублей. Соответствующее решение было принято в ходе заседания гордумы Читы, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается установить и ввести в действие с 1 января 2026 года туристический налог на территории города по налоговым ставкам в следующих размерах: 1% от налоговой базы в 2026 году, 2% от налоговой базы в 2027 году, 3% - в 2028, 4% - в 2029 и 5% начиная с 2030 года. <…> Принятие данного решения повлечет за собой увеличение доходной части бюджета в 2026 году предположительно на 15 млн рублей", - сказал в ходе заседания первый заместитель мэра Читы Андрей Гренишин.

Он отметил, что налог не будет распространяться на членов многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также на людей, имеющих регистрацию на территории Забайкальского края. Депутаты проголосовали за принятие данного решения.

В пресс-службе городской думы Читы уточнили, что платить налог будут средства размещения (гостиницы, кемпинги, хостелы и т.д.). По данным на 2024 год, в Чите насчитывается 32 гостиницы, количество ночевок в них - 383 тыс.