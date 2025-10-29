Турэксперт заявил о перераспределении потока на внутренних направлениях

Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что на внутреннем рынке отмечается некоторое перераспределение потока.

© РИА Новости

В беседе с «Реальным временем» эксперт заявила, что доля Санкт-Петербурга выросла на 1,2 п.п., Калининграда — на 1,5 п.п., тогда как объём брони в Сочи за год, наоборот, снизился на 2,2 п.п.

«Что касается направлений, которые выбирают россияне для перелётов по России в период праздников, то в топе Москва (34,5% заказов), Санкт-Петербург (12,2%), Сочи (7,3%), Калининград (3,8%), Минеральные Воды (2,9%)», — сказала Шелехова.

Ранее председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что основной целью республиканской туротрасли на 2026—2027 годы является наращивание потока иностранных гостей.