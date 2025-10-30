Количество новогодних туров за границу может вырасти на 21%

Число турпоездок за рубеж на новогодние праздники может вырасти на 21% — до 1,4 млн. Такой прогноз приводит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Увеличение количества заграничных путешествий он объясняет укреплением рубля и возвращением на этом фоне отложенного спроса. Это, по словам Горина, подтверждает и рост числа международных авиаперевозок.

По данным Росавиации, пассажиропоток в отечественных аэропортах в январе-августе текущего года увеличился на 8%, превысив 33,5 млн человек. При этом у российских авиакомпаний он сократился на 2,2% и составил около 74 млн человек. По данным Горина, самым популярным заграничным направлением на новогодние праздники является Египет. За ним следуют Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай. Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

— Если сравниваем с прошлым годом, интерес больше. Это связано с тем, что официально 12 выходных дней. Вторая история — это то, что у нас действительно увеличилось количество рейсов за рубеж, китайские партнеры, авиакомпании, летают в восемь городов Китая, особенно на остров Хайнань, где люди могут купаться, загорать. Увеличилась частота полетов в Оман, стали летать две авиакомпании из Саудовской Аравии в Россию. И третий момент — относительная стабильность нашей валюты, потому что я бы сказал, что мы видим прирост бронирований минимум 20-25% уже на данном этапе. Ближе к дате, я думаю, что цифра эта станет еще существеннее. Что касается среднего чека, то недельный отдых, включая Новый год, — это где-то тысяч 300-350, включая авиаперелет на двоих. Мы берем самые дорогие курорты, это, возможно, отели в Эмиратах, Иордании, Китае, грубо говоря, от 150 тысяч на человека. В некоторых отелях даже в обязательном порядке включается новогодний ужин, это тоже влияет на стоимость.

— А если брать по России путешествия, во сколько можно уложиться?

— Супердорогое, которое еще может обойти многие зарубежные курорты, — это горнолыжный курорт в Сочи, Красная Поляна, Роза Хутор, это все стоит запредельно дорого на Новый год каждый раз. Но можно поехать, например, в настоящий Русский Север, куда-нибудь в сторону Байкала, в Татарстане очень неплохо, там можно покататься на лыжах, у них там хорошие трассы. И самый недорогой отдых — это если люди на собственном автомобиле едут в дома отдыха, но не подмосковные, где тоже цены стали дороже на Новый год, а в соседние области — в Тверскую, Тульскую. Это может стоить существенно дешевле, но все равно, если мы говорим о неделе, это может быть 120-140 тысяч рублей на двоих.

Спрос на новогодние поездки внутри страны растет, но его нельзя назвать высоким. Рост год к году составляет где-то 4-5%. Говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» «В настоящее время пятерка самых популярных направлений внутри России выглядит следующим образом: на первом месте наш бессменный лидер, Краснодарский край, в прибрежной зоне планируют жить примерно половина туристов, то есть это пляжные курорты, но без моря, Сочи, Геленджик, Анапа. И вторая половина едет в Краснодарский край — это Красная Поляна, горные лыжи. Соответственно, стоимость существенно различается: в прибрежной зоне можно уложиться тысяч в 25-30 тысяч рублей за пять дней отдыха плюс дорога тысяч 15-16 тысяч рублей. Если вы планируете катание на Красной Поляне, надо планировать 70-80 тысяч на человека. На втором и третьем месте обе столицы, экскурсионные туры три-четыре дня относительно недорогие, можно уложиться в 30-35 тысяч на человека, просто потому, что они короче, чем выезды к морю или на горные лыжи. На четвертом месте Кавказские Минеральные воды, здесь поездки длительные, потому что ехать в санаторий на три дня бессмысленно, вы не получите медицинского эффекта. Это 10-11 дней, из-за этого средняя стоимость подскакивает до 90 тысяч, включая перелет, например Москва — Минеральные Воды. И на пятом месте пока Великий Устюг, поездка к Деду Морозу, направление немножко дефицитное, потому что каждый год не хватает поездов. К Деду Морозу можно добраться только поездом, самолеты не летают, в Устуге нет аэропорта. Это 45-50 тысяч рублей на взрослого и где-то 35-40 тысяч рублей на ребенка. Ожидаем, что через месяц все-таки горнолыжники, которые сейчас не очень активны, выберутся на второе-третье место. Наибольшую активность туристы проявляют где-то с середины ноября до середины декабря, именно в это время пик продаж. Пока наш прогноз — плюс 5% к 2024 году. Во всяком случае, ажиотажного спроса мы пока не видим».

В прошлом году, как сообщал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, рост новогодних поездок по стране составил более 500 тысяч человек в сравнении с 2023 годом. Самыми популярными точками притяжения в новогодние праздники, по его словам, стали: Суздаль, Великий Устюг, рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге и ледовый город «Счастье чистой воды» в Иркутской области. Также одним из наиболее посещаемых регионов оставался Крым.