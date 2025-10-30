Главные достопримечательности Великого Новгорода

Великий Новгород - один из древнейших русских городов, он был основан еще в 859 г. Считается, что именно здесь зародилась русская государственность, состоялось "призвание варягов" на княжение в земли восточных славян, которое положило начало правлению династии Рюриковичей.

В Средние века Великий Новгород был настоящим мегаполисом и вторым по значимости городом на Руси после Киева. А с 1136 по 1478 г. город был столицей независимого княжества - Новгородской республики. Именно в Новгороде государственное устройство развивалось с элементами демократии. Новгородское вече - всенародное собрание городских жителей - решало вопросы войны и мира, утверждало законы, избирало князя, посадника и тысяцкого. Новгород был первой вольной республикой на территории феодальной Руси, а полномочия князя были заметно ограничены.

После основания Санкт-Петербурга Новгород оказался в стороне от основных торговых путей и постепенно превращался в обычный провинциальный город. Новгород сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, но некоторые древнейшие памятники архитектуры уцелели. А благодаря мастерству реставраторов удалось восстановить многие прекрасные церкви и соборы. Расскажем об основных достопримечательностях города.

Топ-30 достопримечательностей Великого Новгорода

Новгородский кремль (Детинец)

Новгородский детинец (кремль) находится на левом берегу реки Волхов. Как и другие крепости того времени, вначале кремль был деревянным, а каменные стены стали возводить в XIV в. А в XV в., уже после присоединения к Москве, царь Иван III велел перестроить кремль в соответствии с фортификационными требованиями того времени. Крепостные стены из местного известняка и кирпича достигают высоты 8-10 метров, а толщина их варьируется от 3 до 6 метров. Из 12 башен до наших дней сохранились только 9, их высота достигает 40 м. Сейчас территория Новгородского кремля является музеем, а сам кремль вместе с другими сооружениями входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Софийский собор

Один из древнейших русских соборов был возведен в 1045-1050 гг. на территории Новгородского кремля. Крестово-купольный храм имеет пять нефов и три галереи. Мощные стены более метра толщиной сложены из известняка, ракушечника и плинфы. У собора пять основных глав, а шестая венчает лестничную башню. Купола по форме напоминают древнерусские шлемы. От самых древних фресок мало что осталось, сохранившаяся роспись храма датируется XIX в. Интересно, что в стены и своды собора вмонтированы глиняные горшки-голосники для улучшения акустики.

На западной стороне храма сохранились романские бронзовые Магдебургские врата середины XII в., покрытые рельефными изображениями со сценами из Ветхого и Нового Заветов. Считается, что врата были изготовлены в немецком Магдебурге и предназначались для собора в Польше, а в Новгород могли попасть в качестве трофея из ливонского Дерпта (Тарту). Примечательно, что помимо библейских сюжетов на воротах есть и фигуры изготовивших ворота мастеров-литейщиков Риквина и Вайсмута, а также русского мастера Авраама, который, по преданию, руководил поновлением ворот.

Памятник "Тысячелетие России"

Монумент был воздвигнут в 1862 г. в честь тысячелетнего юбилея призвания варягов и начала русской государственности. Памятник представляет собой шар-державу на колоколообразном постаменте с двумя рядами скульптурных групп и фризом с горельефами.

Державу венчают фигуры ангела, поддерживающего крест (символ православной церкви), и молящейся женщины (символ России). У подножия державы располагаются шесть скульптурных групп, в которых запечатлены важнейшие события российской истории: призвание варягов, Крещение Руси, освобождение от татарского ига, основание единого Русского царства при Иване III, избрание царем Михаила Романова и основание Российской империи во времена правления Петра I. На горельефах нижнего яруса изображены 109 фигур, среди которых видные исторические деятели, а также известные военные, писатели и художники.

Общая высота памятника 15,7 м. А всего он содержит 128 фигур. Авторами монумента являются живописец Михаил Микешин, скульптор Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. Памятник установлен в Новгородском кремле рядом с Софийским собором.

Памятник был торжественно открыт в сентябре 1862 г. в присутствии императора Александра II, который лично утвердил проект. А специально к открытию впервые были выпущены два путеводителя по Новгороду. Во время Великой Отечественной войны командующие немецкими войсками решили разобрать памятник и вывезти в Германию. Но оккупанты не успели вывезти памятник - в 1944 г. советские войска освободили Новгород. Еще до окончания войны монумент "Тысячелетие России" был восстановлен.

Владычная (Грановитая) палата

Памятник архитектуры XV в. в стиле кирпичной готики, одно из старейших сохранившихся светских каменных зданий. Палата была заложена по приказу новгородского архиепископа Евфимия в 1433 г. В строительстве принимали участие немецкие мастера. Парадные помещения перекрыты нервюрными сводами, типичными для готической архитектуры. Стрельчатые окна и арки также являются типичными элементами готики, господствовавшей тогда в Европе. В парадном зале палаты собиралась новгородская знать. Именно здесь был зачитан указ Ивана III о присоединении Новгородской земли к Русскому государству в 1478 г.

Кремлевский парк

Парк на Софийской стороне возле Новгородского кремля. Он был основан в начале XIX в., когда оборонительные земляные валы были срыты, а на их месте было решено устроить Летний сад. На территории парка установлены Монумент Победы на Екатерининской горке и памятник композитору Сергею Рахманинову, есть детская площадка с аттракционами. Сейчас парк - популярное место отдыха у горожан и гостей города.

Торговая сторона и Ярославово дворище

Николо-Дворищенский собор

Один из древнейших храмов города, он был заложен в 1113 г. Пятиглавый шестистолпный храм изначально был домовой княжеской церковью, но затем стал главным вечевым храмом. Собор был расписан фресками, но сохранились лишь небольшие фрагменты. Позднее к храму сделали пристройку в стиле классицизма.

Судя по летописям, храм неоднократно горел. А после многочисленных перестроек какое-то время был одноглавым и с четырехскатной крышей, что выглядело непропорционально. Во время недавней реставрации были восстановлены утраченные малые главы и историческое позакомарное покрытие кровли.

Церковь Параскевы Пятницы

Церковь Параскевы Пятницы на Торгу была заложена в 1207 г. Впоследствии она неоднократно перестраивалась. Одноглавая крестообразная постройка с шестью столбами является уникальным памятником для новгородской архитектурной традиции. К основному объему с трех сторон пристроены пониженные притворы (нартексы). Церковь серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны. Интересно, что реставраторы решили не восстанавливать предполагаемый первоначальный облик, а по возможности сохранить все основные перестройки разных столетий, которых насчитали не меньше 15.

Ганзейский фонтан

Фонтан был открыт в 2009 г. в честь тысячелетия основания Ганзейского союза. Он символизирует тесные связи Новгорода с европейскими торговыми державами. Фонтан выполнен в форме круга, из центра бьет ключ. По периметру круга размещены гербы стран, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Эта международная неправительственная организация была основана в 1980 г. в Нидерландах в честь 700-летнего юбилея со дня основания Ганзы.

Воротная башня Гостиного двора

Воротная башня Гостиного двора - трехэтажное здание с двумя проездными арками. В середине здания возвышается восьмиугольная башня с шатровым завершением. Башня была возведена в 1686 г. Строили ее "каменных дел мастера" Гурий Вахромеев и Семен Ефимов.

В настоящее время в башне размещена экспозиция "Христианские древности. Художественный металл XI-XIX вв." Новгородского музея-заповедника.

Пешеходный мост через Волхов

Пешеходный мост через реку Волхов (который прозвали "Горбатый") - трехпролетный металлический балочный мост, соединяющий Софийскую и Торговую стороны Новгорода в районе исторического центра. Ранее на этом месте был Великий мост, который упоминается в летописях с 1133 г. Он многократно перестраивался, а в 1944 г. был взорван отступавшими фашистскими войсками.

В 1987 г. был построен современный пешеходный мост. Благодаря изогнутому силуэту и виду на главные достопримечательности мост стал излюбленным местом для туристов и проведения свадебных фотосессий.

Музеи и культурные центры

Музей изобразительных искусств

Музей изобразительных искусств располагается в историческом здании. Когда-то это был Дом дворянского депутатского собрания. Он был построен в 1851 г. по проекту архитектора А.И. Штакеншнейдера. В музее собрана богатая коллекция произведений русских и европейских художников XVIII-XX вв. В экспозиции представлены картины Д.Г. Левицкого, К.П. Брюллова, В.А. Тропинина, И.К. Айвазовского, И.Е. Репина, И.И. Левитана и других известных мастеров.

Центр музыкальных древностей В.И. Поветкина

Центр был основан в 1990 г. Здесь занимаются восстановлением древних музыкальных инструментов X-XV вв. В центре можно увидеть старинные струнные (гусли, гудки) и духовые инструменты (сопели, варганы, свистульки и др.). Регулярно проводятся выставки, лекции-концерты по этнографии и музыкальной культуре древнего Новгорода.

Музей художественной культуры (Десятинный монастырь)

В экспозиции музея представлены произведения новгородских художников и образцы декоративно-прикладного искусства конца XIX-XX вв. Кроме того, в музее можно познакомиться с историей 25 известных новгородских монастырей. Особенно интересна постоянная экспозиция "Музейный цех фарфора".

Музей деревянного зодчества "Витославлицы"

В музее под открытым небом собраны древнейшие в России деревянные архитектурные памятники XVI в., а также жилые и производственные постройки XVIII-XIX вв. Свое название музей получил от села Витославлицы, которое существовало на этом месте с XII до XVIII в. Наиболее интересные экспонаты - Церковь Успения Богородицы 1595 г. из деревни Курицко Новгородского района, Церковь Рождества Богородицы 1539 г. из села Передки Боровичского района, Церковь Николы 1757 г. из деревни Высокий Остров Окуловского района.

Церкви и монастыри

Свято-Юрьев монастырь

Монастырь находится на южной окраине Великого Новгорода на берегу реки Волхов. По преданию, он был основан в 1030 г. великим князем Ярославом Мудрым (в крещении - Георгием). В русском языке имя Георгий часто приобретало форму "Юрий", отсюда и пошло название монастыря.

Строительство каменного Георгиевского собора, главного храма монастыря, было завершено в 1130 г. Это крестово-купольный храм с тремя алтарными апсидами и тремя асимметрично расположенными главами. Известно, что он был возведен мастером Петром, первым русским зодчим, имя которого упоминают в летописи.

Пятиглавые Крестовоздвиженский и Спасский соборы были выстроены в 1823 г. на месте сгоревшей церкви. В 1841 г. по проекту архитектора Карла Росси в монастыре была построена колокольня высотой 52 м.

Антониев монастырь

Ныне упраздненный монастырь располагается на берегу реки Волхов к северу от центра города. В 1117-1119 гг. в монастыре построили каменный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Первоначально он был одноглавым, но затем возвели еще две главы. Со временем Рождественский собор оброс пристройками. Сперва появились два придела, а в 1699 г. была построена паперть вокруг всего собора. В интерьере сохранились фрески XII и XIX в.

Знаменский собор

Строительство Знаменского собора велось в 1682-1687 гг. Собор был построен для размещения почитаемой иконы Знамение Пресвятой Богородицы (вторая четверть XII в.). Четырехстолпный трехапсидный пятиглавый храм с обходной галереей по стилистике ближе к Ярославской школе зодчества. В 1702 г. стены были расписаны артелью костромских иконописцев во главе с Иваном Бахматовым. Фрагменты фресок сохранились, хотя храм несколько раз пострадал от пожаров.

Церковь Спаса на Ильине улице

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице была возведена в 1374 г. Это одноглавый четырехстолпный квадратный в плане храм с одной алтарной апсидой. Наружный декор храма отличается редким богатством и большим разнообразием - в оформлении использованы бегунец, поребрик, рельефно выложенные кресты. Но храм знаменит прежде всего уникальными росписями выдающегося мастера Феофана Грека, единственными фресками его кисти, полностью сохранившимися в России.

Покровский собор

Покровский собор - второй по величине храм города. Он был построен в 1899-1901 гг. и является ярким примером позднего русского стиля церковного строительства. Высота пятиглавого храма с крестом - 25,5 м. Фасады храма и оконные наличники декорированы кокошниками с килевидным завершением.

В советское время храм использовался в качестве складского помещения, а в 1990 г. был возвращен церкви.

Николо-Вяжищский монастырь

Николо-Вяжищский монастырь впервые упоминается в летописи в 1411 г. До наших дней сохранились постройки конца XVII в: Никольский собор, а также церкви Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и Вознесения Господня.

Никольский собор - двухэтажный трехапсидный пятиглавый храм. В полукруглых нишах в верхней части фасада сохранились росписи XIX в. Другие постройки монастыря богато декорированы цветными изразцами.

Природа, парки и прогулки

Набережная реки Волхов

На Торговой стороне в историческом центре города можно прогуляться по набережной Александра Невского. Благоустроенная пешеходная зона протянулась более чем на 1,5 км. На правом берегу реки Волхов находятся церковь Бориса и Глеба в Плотниках 1536 г. постройки и старинная церковь Иоанна Богослова на Витке (1383-1384 гг.). Возле "Горбатого" моста установлен памятник "Девушке-туристке": в туфельку часто бросают монетки на удачу.

Кремлевский пляж

Центральный городской пляж располагается на Софийской набережной у стен Кремля. Пляж достаточно широкий (около 50 м), с пологим заходом в воду. Это популярное место отдыха летом.

Парк 30-летия Победы

Чистый и уютный парк популярен в любое время года. Зеленая зона в черте города недалеко от набережной прекрасно подходит для семейных прогулок и встреч с друзьями. В парке есть различные аттракционы и детские площадки.

Перынский скит

Перынский скит находится в 6 км от Великого Новгорода, возле истока реки Волхов из озера Ильмень. Когда-то здесь существовало древнее капище, где поклонялись языческому божеству Перуну. Отсюда и название этого мистического места. Здесь построен один из самых маленьких храмов Новгородской земли - церковь Рождества Богородицы. Одноглавый храм с трехлопастным завершением фасадов размерами всего 7,5 на 9,5 м был построен в первой половине XIII в.

Озеро Ильмень

Крупное озеро недалеко от Новгорода длиной около 45 км и шириной до 35 км. В озеро Ильмень впадает около 50 рек, а вытекает всего одна река Волхов. Именно это озеро упоминается в былинах о Садко. Здесь водится много рыбы. А живописные берега привлекают любителей отдыха на природе.

Окрестности и выездные маршруты

Рюриково городище

Памятник IX в., археологический комплекс на месте древней резиденции Рюрика. Уже в конце X в. городище стало утрачивать роль социально-экономического центра из-за активно развивавшегося Новгорода. Считается, что именно здесь прошло детство Александра Невского. Ни княжеский двор, ни другие постройки до нашего времени не дошли. В 2012 г. в честь 1150-летия российской государственности в городище был установлен Княжий камень с высеченной цитатой из Радзивиловской летописи о приходе Рюрика.

Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь

Монастырь расположен на правом берегу реки Волхов в 7 км от Великого Новгорода. Он был основан в 1192 г. преподобным Варлаамом Хутынским, здесь же находятся его мощи. В 1515 г. был построен Спасо-Преображенский собор, главный храм Варлаамо-Хутынского монастыря. Сейчас это действующий женский монастырь.

Старая Русса

Этот город, расположенный в 100 км от Новгорода, впервые упоминается в летописях в 1167 г. Здесь есть минеральные источники, известные целебными свойствами. Поэтому еще в 1828 г. было принято решение о создании в Старой Руссе лечебного бальнеогрязевого курорта. Из-за близости к Москве и Петербургу уже в те времена на этот курорт приезжали многие аристократы.

Визитная карточка Старой Руссы - Воскресенский собор, построенный в 1690-х гг. А четырехъярусная колокольня при соборе была возведена в 1801 г. В этом храме побывали многие российские императоры.

В Старой Руссе есть дом-музей великого писателя Ф.М. Достоевского, который приезжал в эти места на лето с 1872 по 1880 г. Здесь были написаны "Бесы", "Братья Карамазовы" и другие знаковые произведения Достоевского. В шести комнатах на 2-м этаже дома воссоздана обстановка, которая окружала писателя и его семью.

Валдай

В северной части Валдайской возвышенности в 1990 г. был образован Валдайский национальный парк. На заповедной территории около 200 озер. А нетронутые леса являются домом для 45 видов млекопитающих. Для гостей парка разработаны туристические маршруты, например многодневный пеший маршрут "Большая Валдайская тропа" протяженностью 59 км.

Михайло-Клопский монастырь

Михайло-Клопский монастырь был основан в XIV в. в 20 км от Великого Новгорода. Здесь хранятся мощи святого Михаила Клопского, чудотворца Новгородской земли. Центром ансамбля монастыря является четырехстолпный трехглавый Троицкий собор, выстроенный в 1560-е гг. В настоящее время продолжается восстановление этой обители.

Часто задаваемые вопросы

Что обязательно нужно посмотреть в Великом Новгороде?

В Великом Новгороде обязательно нужно посмотреть исторический центр - Новгородский кремль (Детинец) с Софийским собором, а также другие старинные храмы (Николо-Дворищенский собор, церковь Параскевы Пятницы, церковь Феодора Стратилата "на Ручью", церковь Спаса Преображения на Ильине улице).

Что посетить за один день, если времени мало?

За один день можно осмотреть исторический центр Великого Новгорода: Софийскую и Торговую стороны. На Софийской стороне находится Новгородский кремль (Детинец), Софийский собор, Памятник "Тысячелетие России". На Торговой стороне расположены Николо-Дворищенский собор и церковь Параскевы Пятницы. Обе стороны соединяет пешеходный "Горбатый" мост через реку Волхов прямо в центре города.

Что посмотреть с детьми?

С детьми можно посмотреть Музей деревянного зодчества "Витославлицы" или прогуляться по набережной реки Волхов. А в Парке 30-летия Победы есть различные аттракционы и детские площадки.

Как добраться до Витославлиц и Свято-Юрьева монастыря?

Добраться до музея деревянного зодчества "Витославлицы" и Свято-Юрьева монастыря из Великого Новгорода можно на общественном транспорте, на такси или на личном автомобиле. От кремля и вокзала ходят автобусы и маршрутки № 7, 7А, 8 и 186 (дорога занимает около 20 минут). На такси можно доехать за 15 минут.

Куда поехать из Новгорода на один день?

На один день из Великого Новгорода можно съездить в Старую Руссу или на Валдай.

Что посмотреть зимой?

Зимой можно посетить все основные достопримечательности. Многие старинные храмы являются филиалами Новгородского музея-заповедника и открыты для посещения круглый год.

Где сделать лучшие фотографии города?

Хорошие фотографии можно сделать в Новгородском кремле и в Кремлевском парке. Популярное место для фотосессий - пешеходный мост через Волхов, который в народе прозвали "Горбатым".

Заключение

Великий Новгород - это живая история России. Этот старинный город с древнейшими соборами и монастырями был свидетелем важнейших событий русской истории. А прекрасная природа делает этот край еще более привлекательным. Здесь можно почувствовать дыхание веков, отдохнуть душой и телом. А благоустроенные зоны отдыха и прекрасные музеи позволят перенестись в древние времена с комфортом, привычным для жителей современных городов.