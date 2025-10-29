РЖД оставили пассажиров без белья

В правилах проезда в плацкартных вагонах российских поездов произошло существенное изменение. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), дочернее предприятие РЖД, отказывается от практики автоматического включения стоимости постельного белья в цену билета. Теперь это решение полностью переходит в ведение пассажиров.

Согласно официальному заявлению пресс-службы компании, с начала осеннего сезона 2025 года при покупке проездного документа в плацкартный вагон пассажиру больше не придется вручную отказываться от уже предустановленной опции. Напротив, если ему потребуется комплект белья, необходимо будет самостоятельно поставить соответствующую отметку в процессе оформления. В ФПК подчеркивают, что данный шаг является исполнением требований федерального законодательства, а сама услуга окончательно переводится в разряд дополнительных и добровольных.

Для информирования граждан компания предусмотрела несколько каналов. При покупке онлайн – через официальный сайт РЖД или мобильное приложение «РЖД Пассажирам» – система будет показывать специальное уведомление о возможности заказа белья. Тем, кто традиционно приобретает билеты в кассах, всю необходимую информацию разъяснит кассир.

Также в компании добавили важный практический нюанс: если пассажир не воспользовался опцией при покупке билета, но в пути понял, что белье ему необходимо, он может решить этот вопрос непосредственно в поезде. Комплект постельного белья будет доступен для приобретения за отдельную плату у проводника вагона.