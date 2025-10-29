Билетов на «Сапсаны» из Москвы в Санкт-Петербург на праздники почти не осталось

До длинных ноябрьских выходных остается всего 3 дня, и билеты на скоростные поезда из Москвы в Петербург в экономклассе уже практически закончились. Редакция TourDom.ru посмотрела, какие варианты и по каким ценам еще доступны для туристов, кто хочет провести праздники в Северной столице. Информация приведена по состоянию на 11:00 29 октября.

Наиболее быстрый вариант – «Сапсан», поезд идет от Ленинградского вокзала до Московского всего 4 часа. Однако 1 ноября минимальная стоимость поездки на нем – 32 тыс. руб. В такую сумму обойдется one way в первом классе. Места единичны, да и то лишь на поезде, отправляющемся из Москвы рано утром, в 05:45.

Мест в купе-переговорной (81 тыс. руб.) тоже совсем мало – по 4 в утреннем и вечернем (в 20:50) составе. Нет вариантов и на других скоростных.

2 ноября уехать в экономе «Сапсана» можно, но лишь одной категории пассажиров: на трех поездах есть буквально по одному специальному месту «для матери и ребенка».

Ближайший поезд, на который еще можно купить единичные билеты по ценам эконома – 2-этажная «Аврора». Место в купе доступно за 7,5 тыс. руб., в тариф включено питание. Пассажиры отправятся из столицы в 13:50, и за 5,5 часа, к 19, доберутся до Московского вокзала.

На вечернюю «Аврору» есть билеты в купе чуть дешевле – за 5,9 тыс. Однако в этом случае туристы прибудут в Питер только к 11 вечера, а значит, полностью потеряют первый из трех выходных.

Если рассматривать более дорогие варианты, можно выбрать бизнес-класс на «Сапсане» в 15:40. В Петербург поезд доставит пассажиров к 19:30. Однако по состоянию на 11:00 29 октября в наличии остался единственный билет по такому тарифу – за 15 тыс., в стоимость входит питание. Впрочем, таких мест пока еще достаточно много в вечерних поездах, выходящих из Москвы позже 17. Правда, туристы окажутся в культурной столице после 9 вечера.

Другой комфортный вариант, по схожей стоимости, – поездка на «Авроре» в спальном вагоне (СВ). На утреннем фирменном поезде доступны для заказа два таких места, на дневном – 4, а на вечернем – 18. Цена вопроса – 13–14 тыс. за билет в одну сторону.

Высокобюджетных вариантов больше. Если выбирать первый класс, еще есть билеты на утренние «Сапсаны» (в 05:45, 06:50, 07:00) по цене 32 тыс. руб., а в купе-переговорной в наличии места за 81 тыс., но и их постепенно разбирают. На удобный дневной поезд в 15:40 остался уже единственный билет в первом классе.

Обратные билеты из Питера на популярный у московских туристов поезд также купить непросто. В экономе на 4 ноября они уже распроданы. Наиболее бюджетные варианты – на утренней и вечерней (в 22:15) «Авроре». Сидячие места предлагаются за 5 тыс. руб., в купе – за 6.

Что касается «Сапсанов», на утреннем можно обнаружить единичные кресла в бизнесе (от 10 тыс.) и первом классе (от 32). Дневные и вечерние поезда загружены на 100%.