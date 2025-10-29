«Газпром» продает санаторий в Сочи за два млрд рублей

«Газпром» выставил на продажу санаторий в Сочи за 2 млрд рублей. Он находится в аренде.

«Стоимость санатория два млрд рублей», – сообщает продавец.

Санаторий «Юг» в поселке Совет-Квадже Лазаревского района Сочи, принадлежащий ООО «Газпром добыча Астрахань», выставлен на продажу: объект общей терапевтической направленности располагается на арендованном участке площадью 164 287 кв. м в аренде до 17.10.2066.

Он включает четыре спальных корпуса, восемь коттеджей, лечебный корпус, спортплощадки, кино-концертный и тренажерный залы, бассейн, сауну и другие объекты; протяженность собственной пляжной полосы – 250 м.

