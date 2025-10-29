В Калининграде объявили повторный конкурс грантов для турбизнеса

Министерство культуры и туризма Калининградской области объявляет повторный конкурс на получение грантов для бизнеса. Средства выделяются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на развитие инфраструктуры и мероприятий. Реализовать поддержанные проекты необходимо до конца текущего года.

Согласно условиям отбора, участники обязаны обеспечить софинансирование не менее 50% от общей стоимости проекта за счёт собственных или привлечённых средств.

Ранее писали, что Россия и Вьетнам договорились о запуске прямого железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии. Этот стратегический проект направлен на кардинальное повышение транспортной связанности между странами и развитие взаимной торговли. Кроме того, за девять месяцев 2025 года туристическая отрасль Приморского края пополнила бюджет на 2,6 миллиарда рублей, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сфере туризма региона занято более 44 тысяч человек, а до конца года край планирует принять свыше 4 миллионов туристов.