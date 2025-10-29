Названы необычные туристические направлениях внутри страны

В преддверии длинных выходных накануне Дня единства, которые совпадают с периодом осенних школьных каникул, многие россияне планируют туристические поездки по стране. В интервью RT руководитель программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина рассказала, какие необычные туристические маршруты появляются сегодня и почему внутренний туризм набирает популярность. Эксперт также объяснила, кто и на каких условиях может выиграть бесплатную турпутёвку и как организованы такие поездки.

© Freepik

— Многие семьи выбирают начало ноября для туристических поездок, особенно популярны путешествия по стране. Так, за первые шесть месяцев 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок по России, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чем объясняется такой рост?

— Подобная динамика объясняется рядом причин. Во-первых, внутренний туризм пользуется поддержкой государства. Есть, например, проект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого разрабатываются новые туристические маршруты по стране, а также восстанавливаются старые. К 2030 году планируется довести число поездок внутри страны с 65 млн до 140 млн.

Но, конечно, главная причина — в разнообразии природных и архитектурных достопримечательностей такой большой страны, как Россия. От субтропиков Сочи до полярного сияния Мурманска — у нас есть локации и пейзажи на любой вкус.

Кроме того, россияне всё чаще интересуются своей историей, а путешествия по местам исторических событий — это один из способов её изучить.

В прошлом году мы совместно с Аналитическим центром НАФИ провели исследование, которое показало, что около 80% молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет рассматривают путешествия по России как способ лучше понять историю и культуру страны.

Особенно молодёжь ценит поездки, в которых можно не только осматривать архитектуру и природные ландшафты, но и участвовать в каких-то волонтёрских или образовательных активностях, экскурсиях, мастер-классах и т. д.

— Есть известные и популярные ещё с советских времён направления, такие как Золотое кольцо, но открываются и новые — к примеру, Мурманская область. Есть ещё какие-то пока не открытые маршруты, которые ждут своего часа?

— Если хочется увидеть Север, то стоит обратить внимание на «Серебряное ожерелье». Это маршрут по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской и Новгородской областям, а также по Республике Карелия, Коми и Ненецкому автономному округу.

Могу порекомендовать также «Янтарное кольцо». Это туристический маршрут по Калининградской области, включающий посещение городов и мест, известных историческими памятниками и природными красотами.

Можно сделать акцент на чём-то конкретном. Например, у наших участников очень популярен тур «Калининград театральный», который позволяет изучить культурные традиции региона и посетить спектакль в областном Театре кукол. Подобный тематический тур можно спланировать и как самостоятельную поездку, но нужно заранее продумать маршрут и приобрести билеты.

— Расскажите о программе Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»?

— Каждое путешествие по программе состоит из трёх частей: собственно, самого туризма, образовательного блока и волонтёрской активности. Тур включает посещение музеев, исторических мест, лекции, встречи с экспертами. Что касается волонтёрских инициатив, то это участие в экологических акциях, помощь в реставрации исторических объектов и т. п.

Путешествия разделены на семь тематик: «Промышленность и технологии», «Культура и искусство», «Спорт и активный туризм», «История и патриотизм», «Наука и инновации», «Устойчивое развитие и экология», «Бизнес и предпринимательство». Так что можно выбрать тур по своим интересам.

— Кто и на каких условиях может получить бесплатные путёвки?

— Программой могут воспользоваться студенты и школьники. У нас есть также семейные туры, поездки для участников СВО и их родственников, профориентационные маршруты для молодёжи, путешествия для людей с ограниченными возможностями.

Получить бесплатную путёвку в рамках программы «Больше, чем путешествие» можно двумя способами. Первый — через участие в федеральных конкурсах, которые проводят партнёры программы. Победители получают сертификаты на поездки по России. Актуальная информация есть на официальном сайте проекта.

Второй способ — присоединиться к собственным ежегодным проектам «Больше, чем путешествие». Чтобы быть в курсе предстоящих мероприятий и конкурсов, необходимо следить за обновлениями на сайте программы, в группе VK или Telegram-канале.

В этом году самыми популярными направлениями стали Москва, Краснодарский и Пермский края, а также Тверская, Свердловская, Ростовская, Вологодская и Самарская области.

— Какие самые интересные и нестандартные туристические направления в России на сегодня вы можете назвать?

— Отмечу три очень запоминающихся направления. Первое — Ямал, экспедиция в тундру. Участники нашей программы, к примеру, жили в этностойбище, ночевали в настоящем чуме, общались с представителями коренных народов и делали своими руками элементы национального костюма. Но учитывайте, что Ямал — для любителей активных путешествий, потому как его природа завораживающая, но суровая.

Не могу не отметить Калмыкию. В Элисте и её окрестностях туристы знакомятся с буддийскими традициями, местной кухней и бескрайними степными пейзажами. Это уникальный шанс увидеть другую Россию.

И наконец, Омск. Хотя он не всегда на слуху у туристов, город активно развивается и становится всё более молодёжным. Омск — театральная столица Сибири, там 32 театра. В городе проходят фестивали, спортивные события, создаются креативные городские пространства.

Каждое из этих направлений предлагает уникальные впечатления и возможность открыть для себя Россию с новой стороны.