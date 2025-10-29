На некоторых базах отдыха стали запрещать портативную акустику

«Новый Омск» обратил внимание на появление нового правила проживания на отдельных местных базах отдыха. Их владельцы запретили гостям привозить с собой портативную акустику.

«Въезд на территорию экопарка с музыкальными колонками любого размера запрещен», — указано на сайте базы отдыха «Малина».

Причина введения этого ограничения не сообщается. Но вероятно, таким образом, собственники этой локации решили повысить комфорт всех постояльцев и исключить возможные конфликты между любителями громкой музыки и сторонниками тихого отдыха.

Владельцем экопарка «Малина» является Павел Оркиш. Его семье принадлежат и другие местные базы отдыха. На их сайтах не удалось найти информации о запрете музыкальных колонок. Мы обратились к Павлу с просьбой прокомментировать причины ограничения в «Малине». Но на момент публикации данного текста он нам не ответил.