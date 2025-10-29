Что посмотреть в Переславле-Залесском за один день

Переславль-Залесский Кострому и другие. В 2025 году его посещают на 10 процентов чаще, чем в 2024-м. «Лента.ру» рассказывает, что можно посмотреть в Переславле-Залесском за один день и какой маршрут выбрать для прогулки, чтобы ничего не пропустить.

Переславль-Залесский на карте

Зачем ехать в Переславль-Залесский

Переславль-Залесский входит в «Золотое кольцо России» — туристический маршрут по древним городам центральной части России, где сохранились старинные памятники истории и культуры и народные ремесла. Переславль-Залесский был основан почти тысячу лет назад (в 1152 году) и за это время успел побыть столицей целого княжества. Здесь есть огромное количество музеев и памятников, которые можно посмотреть за один день.

«"Золотое кольцо России" — это не просто маршрут или набор городов, это то, что впитало в себя историю нашей страны с момента ее становления до наших дней. Основанный в XII веке Переславль-Залесский, безусловно, не мог не войти в этот список мест, которые должен посетить любой турист, желающий больше узнать о своей стране», — говорит в беседе с «Лентой.ру» историк Никита Сон.

Среди основных достопримечательностей — бюст князя Александра Невского (уроженца Переславля-Залесского), городские рвы, а также музей-усадьба «Ботик Петра Первого», с которой началась история русского императорского флота.

«Отдельно стоит упомянуть, казалось бы, очень узкопрофильные музеи, такие как Музей чайника, Музей утюга, Музей хитростей и смекалки и Музей радио. Посмотрев на то, как менялись такие привычные нам предметы, можно лучше прочувствовать, как жили наши предки», — добавляет Никита Сон.

Одними историческими местами и музеями достопримечательности города не ограничиваются: здесь есть дендрологический сад, экофермы, национальный парк «Плещеево озеро».

Переславль-Залесский придется по душе и тем, кто путешествует в поисках новых вкусов. Здесь можно отведать русской кухни и познакомиться с уникальными локальными рецептами. Например, попробовать мороженое из сельди.

Как добраться до Переславля-Залесского

Расстояние от Москвы до Переславля-Залесского составляет всего 140 километров. Поэтому он так популярен у любителей однодневных путешествий.

На поезде

Каждые выходные с Ярославского вокзала в Москве отходит специальный поезд «Переславский экспресс» (№927/928). Это единственный прямой железнодорожный маршрут из столицы.

Отправление из Москвы по субботам и воскресеньям в 07:45, длительность поездки составляет 2 часа 50 минут

В поезде есть только сидячие места, кондиционеры и внутренняя система онлайн-развлечений. В одном из вагонов работает кафе. По пути состав делает остановки в Сергиевом Посаде, Берендееве и Александрове.

От вокзала до центра города в Переславле-Залесском нужно идти 30 минут, можно также доехать на такси или на автобусе.

Обратно можно добраться на этом же поезде — он отправляется в Москву в 18:35. На Ярославском вокзале вы будете в 21:48.

На автобусе

От станции метро «Щелковская»

Рядом с метро «Щелковская» расположен Центральный автовокзал, от которого маршрутки и автобусы ходят в Ярославль, Рыбинск и Кострому. Можно выбрать любой из них — все останавливаются в Переславле-Залесском.

Автобусы и маршрутки ходят ежедневно с 7:00 до 22:30, нужно посмотреть расписание и выбрать подходящий рейс

Дорога занимает в среднем два часа без учета пробок.

От метро «Ховрино»

От станции «Ховрино» тоже ходят автобусы до Ярославля, и они тоже делают остановку в Переславле-Залесском. Но дорога от Ховрино длиннее, чем от Щелковской — около 2,5 часа.

Рейсы от «Ховрино» ходят ежедневно с 7:30 до 19:30

Автобусы и маршрутки прибывают на автовокзал Переславля, рядом с которым находится Федоровский монастырь. До центра нужно ехать на местном транспорте: автобусе или такси.

От московских аэропортов

Из Домодедово, Внуково и Жуковского ходят маршрутки в Ярославль, и они тоже делают остановку в Переславле-Залесском. Причем высаживают пассажиров прямо в центре города.

На машине

Нужно выбрать трассу М8 «Холмогоры», которая ведет к Ярославлю, и двигаться по ней. Без пробок дорога до Переславля занимает примерно 1,5–2 часа.

Что посмотреть за один день в Переславле-Залесском

1. Свято-Троицкий Данилов монастырь

Адрес: Переславль-Залесский, улица Луговая, 7.

Данилов монастырь Ивана Грозного. Внутри сохранились некоторые фрески, созданные искусными мастерами в XVII веке.

2. Музей-усадьба «Ботик Петра»

Адрес: местечко Ботик.

Будущий император Петр Великий с юности ходил по реке Яузе на английском судне — боте. Он искал место, подходящее для постройки первой судостроительной верфи, и в итоге вышел на берег Плещеева озера. Петр остался удовлетворен размером водоема — оно позволяло проводить там учения и маневры.

В 1689 году на реке Трубеж, впадающей в Плещеево озеро, началось строительство первых русских судов. В нем принимали участие специалисты из Голландии

Первые корабли — баркасы и фрегаты — стали называть «потешной флотилией». К сожалению, практически все они были уничтожены при пожаре 1783 года на верфи. Но в 1802 году князь Иван Долгоруков обнаружил в амбарах среди развалин и запчастей единственное уцелевшее судно — ботик «Фортуна». Он собрал средства и построил каменное хранилище для детища Петра Великого — так и появился музей на Плещеевом озере.

В музейный комплекс также входят Белый дворец, где можно ознакомиться с выставками, посвященными истории создания русского флота, и ротонда с экспозицией «Образ Петра I в искусстве». Там же проводят костюмированные вечера и балы.

3. Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»

Адрес: улица Конная, 17.

В Переславле-Залесском есть музей крестьянского дизайна «Конь в пальто», здание которого представляет собой точную копию гражданской архитектуры XVII века, воссозданную с нуля в XXI веке. В музее действует отель: на выбор можно снять одну из четырех комнат.

В постоянной экспозиции «Коня в пальто» выставлены предметы крестьянского быта и обихода разных веков, все ручной работы: украшения, орудия труда, оружие, прялки и предметы внутреннего убранства. А еще здесь собрана коллекция головных уборов, изделий из дерева и металла XIX–XX века производства.

4. Никитский монастырь

Адрес: Никитская слобода, улица Запрудная, 20.

Никитский монастырь был основан в XII веке, причем до 1528 года все постройки на территории были деревянными. И только по приказу царя Василия III здесь соорудили первую каменную церковь. С 1994 года монастырь действующий.

5. Спасо-Преображенский собор

Адрес: Красная площадь, дом 1А.

Спасо-Преображенский собор — древнейший в Переславле-Залесском, здесь крестили Александра Невского и рукоположили в игумены Сергия Радонежского. Основан собор в 1152 году, с тех пор он ни разу не был разрушен и сохранился практически в первозданном виде. Однако оригинальные фрески, которыми были расписаны стены храма в XII веке, практически полностью утеряны. Уцелевший фрагмент росписей — поясное изображение апостола Симона — сейчас находится в Историческом музее Москвы.

Во время реставрации собора в 2015 году на одной из стен были обнаружены граффити, созданные еще в XII веке

Среди них — надпись-сообщение об убийстве князя Андрея Боголюбского и список имен его убийц, изображение бегущего человека с фантастическим животным в руке, фраза «но не всем ладно. Игнат писал» и автограф «Лазорь писал».

Что еще посмотреть в Переславле-Залесском

Красная площадь. На ней расположен Спасо-Преображенский собор, а еще Музей Александра Невского и памятник ему же. В летописях сказано, что полководец родился именно в Переславле-Залесском. Национальный парк «Плещеево озеро». Здесь в том числе находится Александрова гора, которая считается отличной смотровой точкой: с нее открывается прекрасный вид на озеро и монастыри. Дендрологический сад имени Харитонова. Разделен на климатические зоны, в которых рассажены соответствующие растения. Музей утюга. Расположен в старинной купеческой усадьбе. В нем хранятся в том числе экспонаты XVI века.

Маршрут прогулки по Переславлю-Залесскому

От железнодорожного вокзала до центра проще всего добраться на такси. Любой водитель при просьбе «довезите до центра» отправится на Красную площадь — там и начинайте маршрут.

На площади увидите Спасо-Преображенский собор. По выходным около него проходит ярмарка, где можно купить сувениры в древнерусском стиле. Там же расположены музей Александра Невского и бюст полководца.

От Красной площади идите по улицам Советской и Кардовского к Свято-Троицкому монастырю — расстояние составляет примерно 2,5 километра. По пути можно заглянуть в кафе и рестораны, а также в сыроваренные и медовые лавки. Также на Советской улице расположен Музей утюга.

От Данилова монастыря идите по улице Луговой в сторону из центра, вы быстро найдете Дендрологический сад. После вернитесь на Красную площадь (пешком, на такси или общественном транспорте) и двигайтесь к Музею крестьянского дизайна. Дорога займет меньше 10 минут.

После музея можно пройти по улице Кузнецова до пересечения с Ростовской улицей, сесть в автобус номер 4 и доехать до Никитского монастыря (дорога займет 15 минут).

Если у вас еще остались силы и время, то возьмите от Никитского монастыря такси и поезжайте посмотреть Ботик Петра, на автомобиле вы доберетесь за 15 минут, а пешком — за два часа. Музей расположен на территории национального парка «Плещеево озеро», поэтому можно будет погулять и там.