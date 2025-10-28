Аэропорт Нальчик ожидает рост пассажиропотока

Рост пассажиропотока международного аэропорта Нальчик в 2025 году составит порядка 10%. С начала года воздушная гавань Кабардино-Балкарии уже приняла около 150 тысяч пассажиров.

«Рост пассажиропотока в аэропорту Нальчика будет порядка 10%. За первые 9 месяцев текущего года около 150 тысяч пассажиров перевезены», — сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» замгендиректора «Новапорт Холдинг» по Северо-Кавказскому кластеру Роман Чуев.

Спикер отметил, что аэропорт в Кабардино-Балкарии по этому показателю заметно выделяется по сравнению с аэропортами Владикавказа, Ставрополя и Минеральных Вод, где пассажиропоток по итогам года может снизиться на 5−7%.

«За 9 месяцев в Минеральных Водах пассажиропоток — 3,5 миллионов, в Ставрополе — 410 тысяч, во Владикавказе — 610 тысяч. Везде, кроме аэропорта Нальчика, прогнозируется снижение пассажиропотока относительно показателей 2024 года», — уточнил он.

Чуев подчеркнул, что в планах холдинга — открытие новых международных направлений в аэропорту Нальчика, а также увеличение доли международных авиаперевозок во Владикавказе и Минеральных Водах.